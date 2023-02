Lidé chtějí na místě po zbourané nemocnici v Domažlicích parkoviště

O pozemku po bývalé nemocnici v Domažlicích se stále hodně diskutuje. Přitom už je to deset let, kdy šla k zemi, a místo je stále prázdné. Obyvatelé mají jasno, co by tam mohlo být, podle vedení města je to složitější.

Pozemek v Domažlicích, kde dříve stávala nemocnice. | Foto: Deník/Daniela Loudová

Bývalá nemocnice v Domažlicích byla zbourána před deseti lety, svoji působnost ukončila v roce 2005. Lidé tak stále volají po tom, aby se lukrativní pozemek, který je u křižovatky ulic U Nemocnice a Kozinovy, stal místem pro parkování. „Bylo by tady dobré záchytné parkoviště nebo parkovací dům. Je tady stále málo místa a ulevilo by se náměstí. To je podle mě největší téma, které lidi trápí. Ale podle toho, jak to trvá, tak to bude ještě na dlouho,“ řekl Václav Poláček z Domažlic. Vedení města zatím jasné plány nemá. „Město Domažlice podepsalo v říjnu 2020 se společností Lidl smlouvu o budoucí smlouvě směnné. Podle té vymění městské pozemky areálu bývalého PDA za pozemky areálu bývalé nemocnice, nyní v majetku společnosti Lidl. K podpisu směnné smlouvy by mělo dojít, až stavební povolení na stavbu prodejny společnosti Lidl na nyní městských pozemcích nabyde právní moci,“ sdělila domažlická radní Lenka Bauerová. Seniorka chtěla investovat do kryptoměny, ale podvodník ji obral o desetitisíce S požadovaným parkovištěm vyvstal ještě další problém. „Další omezení představuje aktuální stav územního plánu, který tam umožňuje zdravotní a sociální služby. K jinému využití by tak byla třeba jeho změna,“ poznamenala Bauerová. Vedení města zatím, vzhledem k dosud nerealizované směně, o konkrétním využití pozemku nejednalo, a tedy ani o případné změně územního plánu. To ale neznamená, že by tam parkoviště nemohlo vzniknout. Podle slov radní, je názor občanů jedním ze stěžejních prvků při rozhodování vedení města a o zájmu veřejnosti o parkování na tomto pozemku vedení města ví. „Parkování v nějaké formě tak bude bezpochyby jednou z uvažovaných možností využití s tím, že pokud by k preferovanému způsobu využití pozemku byla třeba změna územního plánu, město by se o takovou změnu bezpochyby snažilo,“ dodala Bauerová.

