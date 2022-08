Hawker Hurricane se zřítil vedle regulační stanice na plyn

Svědkem tragické letecké nehody, která se v neděli stala za areálem chebského letiště, byl i šestapadesátiletý Jan Svoboda z Chebu. Událost otřásla celou jeho rodinou. „Stojíte v tu chvíli jako zařezaný, nevíte, co dělat. Všude bylo najednou mnoho prachu. První moje myšlenka byla, kde je oheň. Letadlo dopadlo a neexplodovalo, což bylo velké štěstí. Nedaleko se totiž nachází regulační stanice na plyn. Kdyby měl letoun plnou nádrž paliva, a explodoval, nikdo by do pětiset metrů nepřežil,“ zhodnotil Svoboda.

Podle něj letoun v sobotu letěl normálně, druhý den se mu jeho let zdál zvláštní. „Než se pilot pustil do akrobacie, zkušebně dvakrát oblétnul prostor. Zdálo se mi, že motor nemá výkon, ztratil rychlost, snažil se ji nabrat střemhlavým letem, ale už se mu to nepodařilo. Strhnul letoun a dopadl,“ popsal.

Jan Svoboda a jeho rodina jsou nadšenci do letadel. Zkouší si i prostřednictvím leteckých simulátorů řízení letounů. Pilot má podle něj v kritické chvíli pár sekund na vyhodnocení situace a následnou reakci. „Pilot zřejmě tušil, že by let neukočíroval. Řítil se na nás, ale v poslední chvíli stočil směr na opačnou stranu, na neobydlenou zónu a dopadl na zem. Kdyby to neudělal, doklouzal by do pole, možná by přežil, ale smetl by desítky lidí, kteří mohli zemřít,“ míní Svoboda. „Podle nás je absolutní hrdina, že zachránil spoustu lidských životů. Bohužel zabil sám sebe, rozmlátil letadlo, ale předešel tak velké tragédii,“ dodal.

