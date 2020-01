Podle obžaloby chtěl lékař ordinující v Karlovarském kraji vyvolat předčasný porod u Kamily S. (23) z Ostravska v pětatřicátém týdnu těhotenství. 67letý psychiatr ji údajně aplikoval oxytocin. Chtěl, aby si nestihla rozmyslet adopci dítěte, na které se předtím s lékařem dohodla. Píchl jí proto látku, kterou neměl právo aplikovat, a jež mohla ohrozit život mladé ženy i jejího plodu. Lékař obvinění odmítá.

"Jsem nevinný, oxytocin jsem Kamile S. rozhodně neaplikoval. Celou dobu jsem se o ni naopak staral, mám sociální cítění a ženě jsem chtěl pomoci dostat se z těžké životní situace. Nikdy jsem ji neublížil," uvedl v pondělí před soudem Jan F., který v současné době vychovává již čtyři děti.

"Ona mě oslovila první, nabídla mi osvojit si její dítě. Když jsme se setkali, viděl jsem, že jde o těhotnou ženu v nouzi s již roční holčičkou. Z její strany to však byla hra na chudou dívku. Chtěla nás podvést, jen nás s manželkou využívala," popsal dále psychiatr.



Mladá žena ho v červenci roku 2017 údajně výslovně žádala, aby ji oxytocin aplikoval, což on ale neudělal. Když viděl, že má žena silné kontrakce, zavezl ji do stodské nemocnice a požadoval porod císařským řezem. Byl ale odmítnut. Poté ji převezl do Fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně, kde ale také neuspěl. Právě lékaři ze stodské nemocnice později vše oznámili policii. Lékaři hrozí až dvanáctiletý trest.