Plzeňský kraj vybral loni od řidičů, kteří jezdili s přetíženými nákladními vozy, dva miliony korun.

Kontrola kamionů. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Plzeňský kraj letos zajistí nízkorychlostní kontrolní vážení nákladních vozidel. Minulý týden to schválila Rada Plzeňského kraje. Vážení automobilů zabezpečí státní příspěvková organizace Centrum služeb pro silniční dopravu, a to do 31. prosince 2020.