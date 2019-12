Rozpočet na rok 2020 se schodkem 593 milionů korun odhlasovalo zastupitelstvo Plzeňského kraje. Historicky nejvyšší částka z rozpočtu poputuje na investice.

„Návrh rozpočtu počítá s příjmy 7,3 miliardy korun a s výdaji 7,9 miliardy korun. Z toho vyplývá, že téměř 600 milionů korun bude schodek,“ popsala náměstkyně hejtmana pro oblast ekonomiky, investic a majetku Marcela Krejsová s tím, že 338 milionů z předpokládaného schodku bude kryto z rezervního fondu a dalších 254 milionů z úvěrového rámce.

PAMÁTKY A SPORT

Nejvíce kraj nainvestuje do individuálních projektů. „Jedná se o částku 1,4 miliardy korun,“ řekla Krejsová s tím, že dalších 635 milionů poputuje do dopravní infrastruktury a přes 300 milionů do příspěvkových organizací. „Zaplatíme například dostavbu ambitu v Mariánské Týnici, rekonstrukci Loosových interiérů na Klatovské třídě 110 v Plzni, vybudování atletického tunelu u plzeňského Sportovního gymnázia nebo tělocvičny v Tachově. Největší ránou pro rozpočet bude určitě realizace Západního okruhu,“ informovala náměstkyně.

Rozpočet zastupitelé schválili 23 hlasy, proti jich bylo 12 a osm se zdrželo. Politici o jeho podobě však debatovali přes dvě hodiny, diskuze se týkala především dotování Plzeňské filharmonie, včelařů nebo Techmanie.

Během debaty byly navrženy dva pozměňovací návrhy. Zastupitel Vladimír Kroc (ANO 2011) požadoval ponížení dotace pro Techmanii ze 14 na 10 milionů korun.

„Ušetřené čtyři miliony bychom chtěli zahrnout do rozpočtu v rámci dotačního programu pro venkovské školy na rozvoj technického vzdělání,“ odůvodnil. Jeho návrh však politici nepřijali.

VÍCE NA VODU

Druhý pozměňovací návrh rozpočtu doporučil Václav Štekl (KSČM). Ten chtěl některé položky osekat celkem o osm milionů korun a získané finance věnovat do vodohospodářské infrastruktury. „Není voda, není život a Plzeňský kraj by měl být v dotačním projektu vodohospodářské infrastruktury více ambiciózní. Situace s vodou je pod kritickou hranicí, a je tak potřeba vynaložit více financí,“ zahájil svou rozpravu Štekl a navrhl ponížit dotaci na oblast krizového řízení o milion korun, finance pro Regionální filmovou kancelář Plzeňského kraje rovněž o milion korun, dotaci pro HC Plzeň 1929 o dva miliony, prostředky pro FC Victoria Plzeň o milion a o tři miliony méně přidělit Nemocnicím Plzeňského kraje na běžné výdaje. Ani s tímto návrhem však zastupitelé nesouhlasili, a návrh rozpočtu byl tak odsouhlasen v původně navržené podobě.