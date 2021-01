Od Nového roku se zároveň změní mapa Plzeňského kraje. Město Holýšov a některé přilehlé vesnice budou nově namísto Domažlic spadat pod okres Plzeň jih.

O tom, že Domažlicko přijde o část regionu rozhodl parlament schválením zákona 29. ledna 2020, změna bude administrativní i katastrální. „Týkat se bude zhruba pěti tisíců občanů, kteří si budou muset vyměnit občanské průkazy. Do určité míry toto rozhodnutí však není dotažené do konce. Občané totiž budou například stále dojíždět k soudu do Domažlic, také archiv zůstane v Horšovském Týně,“ vysvětlil starosta Holýšova Libor Schröpfer s tím, že Domažlice tak přijdou o významnou část okresu. Změna se týká také obcí Bukovec, Čečovice, Černovice, Horní Kamenice, Kvíčovice, Neuměř, Štichov a Všekary.

Obyvatelé Holýšova jsou se změnou smíření. "Téměř se mi to nedotkne. Jen jsem zvědavý, kdy si vyměním občanku. Doufám, že úřady budou po Novém roce už plně funkční," reagoval na Dotaz Deníku pan Zdeněk z Holýšova.

V roce 2021 se bude dále pokračovat v dostavbě Západního okruhu, kde se nyní buduje most mezi Křimicemi a Radčicemi.

Západního okruhu za téměř dvě miliardy korun ulehčí dopravně přetížené Plzni – propojí čtvrť Bory se Severním Předměstím a výpadovkou na Karlovy Vary. Na hotový západní silniční okruh by měli řidiči vyrazit nejpozději v únoru 2023.

K největším stavebním investicím Plzně patří výstavba technologického centra TechTower na Světovaru. Do TechToweru, který bude zaměřený na robotiku a umělou inteligenci, chce v příštím roce investovat 400 milionů korun.

K dalším velkým stavebním investicím patří revitalizace území mezi ulicemi Línskou a Kreuzmannovou v Zátiší, kde vzniká nová čtvrť s bytovými domy, jež budou ve vlastnictví města. „Byty budou určeny pro občany žijící s hendikepem a pro mladé rodiny. V roce 2021 tam budeme investovat 159 milionů korun. Na odkanalizování Koterova jsme vyčlenili 156 milionů a 176 milionů korun budeme investovat do výstavby víceúčelové haly Krašovská,“ informoval radní pro ekonomiku David Šlouf.

Celkem by v roce 2021 mělo být na investice vynaloženo přibližně 2,17 miliard korun, o rok dříve to bylo 2,5 miliard. Naplánovány jsou také investice do školství. Například 33. základní škola se dočká výměny oken a také výměny potrubí u školního bazénu za celkem 2,3 milionu korun. Další investicí do školství bude například 5 milionů korun na vznik technologických center a stejná částka je připravena na rekonstrukci školních sportovišť.