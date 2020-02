„Insolvenční správce požádal 26. ledna soud o souhlas s prodejem majetku, kromě několika set hektolitrů piva, mimo dražbu s tím, že majetek bude bezprostředně po vydání souhlasu soudu po částech prodáván zájemcům, jejichž nabídky budou v době jejich učinění nejvyšší a zároveň budou zohledňovat nutnost transportu majetku ze závodu dlužníka, a to z důvodu minimální trvanlivosti a možného zkažení zboží, kdy za dané situace, nelze vyčkávat na přezkumné jednání,“ uvedla Lucie Jíchová, mluvčí Krajského soudu v Plzni.

Přezkumné řízení se uskuteční 19 května. Toho dne se bude také konat schůze věřitelů. „Předmětem tohoto jednání bude rozhodování o hlasovacích právech věřitelů, zpráva insolvenčního správce o dosavadní činnosti a hospodářské situaci dlužníka, rozhodování věřitelů o eventuálním odvolání dosavadního správce z funkce a ustanovení nového, volba věřitelského orgánu a rozhodnutí věřitelů o způsobu řešení úpadku dlužníka,“ dodala Jíchová.

Otázku, co bude s pivovarem a firmou v budoucnu, jsme se ptali i většinové podílnice a majitelky Gabriely Hodečkové, která na sociálních sítích zprávu od Deníku přijala se slovy: „Pošlete mi telefonní kontakt, zavolám vám zpět a vyjádřím se.“ Do dnešního dne tak neučinila. Na telefon ani opětovnou výzvu nereaguje.

Právě majitelka pivovaru areál a kanceláře zamkla, vhodila klíče do schránky Janě Skalové, která ve společnosti vlastní menšinový podíl, se slovy, ať se postará, aby pivovar nezamrzl. Klíče od kanceláře už však nedodala, nemůžou se tak vystavit faktury, provést platby. Obchod stojí, společnost přichází o kontakty, odběratele i odbytiště.

Koutský pivovar zakoupil v roce 2001 Ján Skala. Pět let jej s pomocí sládka Bohuslava Hlavsy dávali do provozuschopného stavu. Vyvážela se suť, odpadky. Výrobu piva obnovili až v roce 2006. „Splnil jsem si mladický sen mít vlastní pivovar. Ale první roky jsem jenom vyvážel suť a odpadky," tak mluvil o nelehkých začátcích Ján Skala, který zemřel v roce 2017. "Ani jsem nevěděl, jak se vlastně pivo dělá, ale přemluvil jsem Bohouše Hlavsu, aby do toho šel se mnou," dodal. Sládek Bohuslav Hlavsa předtím 31 let pracoval v domažlickém pivovaru a díky jeho znalostem se jim podařilo vrátit Koutskému pivovaru zašlou slávu. Společně vyklidili zadní část traktu a vybudovali v něm malou moderní varnu.

Koutské pivo se pak stalo oblíbeným nápojem v zahraničí i v Čechách. Pivo tak získalo mezinárodní ceny z Francie, uspělo například i na Jarní ceně sládků a z táborského Pivovarnického festivalu přivezlo řadu medailí - stříbro, bronz a v roce 2015 i dvě zlaté. Tehdy se hodnotilo 640 vzorků ze 170 pivovarů a pivovar z Kouta na Šumavě jako jediný v tvrdé konkurenci národa pivařů uspěl v obou kategoriích zároveň. "Bylo to za nejlepší pivo v České republice," řekl sládek Hlavsa.

Nejen jemu, ale i obyvatelům Kouta na Šumavě a dalším, kterým na pivovaru záleží, zůstávají oči pouze pro pláč. Po smrti Skaly přešel pivovar do rukou jeho manželek - bývalé Jany Skalové a současné, již zmíněné Gabriely Hodečkové. Pod její taktovkou se z pivovaru stala téměř vyprázdněná "schránka" s několika stovkami hektolitrů kazícího se piva a zatížená dluhy.