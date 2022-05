Jaroslav Hyneš, který provozuje koupaliště v Tlučné na Plzeňsku, Deníku řekl, že návštěvníci musejí letos se zdražením počítat. „Vstupní cena elektřiny, která je nedílnou součástí nákladů, se zvýšila o 80 procent, takže se promítne do vstupného a ceny občerstvení,“ informoval.

Loni stálo vstupné pro dospělého 70 korun, pro děti a důchodce 40 korun. „Zatím nevím, na kolik cenu zvednu, ještě to nemám vyčíslené,“ doplnil Hyneš s tím, že koupaliště bude připravené už na začátku června, nicméně se otevře až podle počasí. „Doufám, že letošní léto bude příznivější. Loňské bylo kvůli počasí nejhorší za 20 let a výdělek mizivý,“ dodal.

Kolej ZČU v Máchově ulici je zrekonstruovaná a od září bude sloužit studentům

Ceny jídla a pití navýší o cca pět korun také na koupališti v Líních, vstupné zůstane stejné. Také provozovatelka Barbora Fialová uvedla, že doufá ve vysoké teploty. „Pokud je venku 25 stupňů, lidé bohužel nepřijdou. Přilákají je až třicítky. Letos chceme hosty nalákat i na kulturní program, těšit se mohou na tři koncerty a také kino,“ vyjmenovala Fialová.

Přichystáni jsou rovněž na rokycanském koupališti. „Otevírat budeme 1. června. Zdražovat se bude jen kosmeticky,“ oznámil vedoucí Sportovních zařízení města Rokycany Jaroslav Moravce. Celodenní vstupné pro dospělého vyjde tak nyní na 80 korun.

Ivan Zátura z kaznějovského koupaliště naopak uvedl, že zdražovat nebude, stejné zůstane i vstupné na koncerty. Návštěvníci se mohou těšit také na čistou vodu. „Město na své náklady nechalo vypustit a vyčistit koupaliště, byl do něj přivezený i nový písek. Momentálně se napouští a za týden by mohlo být plné,“ pověděl Zátura. I on věří, že letošní počasí bude příznivé.

Navyšovat ceny nebudou ani na koupališti v Klatovech. Potvrdil to Peter Pošefka, ředitel klatovských technických služeb. Pro milovníky vodních radovánek se otevře 1. června.