Při oslavě májky ve Starém Sedle se kočí Jiří Foist vsadil s tamějším traktoristou Jiřím Nápravou, že koně s vlekem objedou couváním rychleji určené místo, než moderní traktor s vlekem.

Vyhráli slezští norici Nacho a Narex s vlekem, nebo Claas Arion s vlekem 9t?

„Uzavřeli jsme sázku o to, kdo obcouvá jako první novou posklizňovou linku. Říkáme tomu Zurückchallenge. Trasa vedla přes mostní váhu pod sily, potom jsme měli couvat kolem celé haly, která má asi 60 x 20 metrů a zpátky zadní nápravou toho valníku vjet na váhu, kde byl cíl,“ sdělil kočí Jiří Foist s tím, že ten, kdo prohraje, zaplatí sud plzeňského 12°piva a šunku na gril.

Koně zvládli trasu za 4 minuty a 44 vteřin a traktor za 5 minut a 15 vteřin.

Podmínkou bylo, že se nesmí předem trénovat.

Téměř dvě desítky lidí s napětím sledovaly klání moderní techniky proti chladnokrevným koním. Souboj se odehrál letos 12. května při předváděčce zemědělských strojů ve Starém Sedle. Foist prozradil, že prodejci strojů navrhl, aby začlenil do nabídky zpět techniku za koně. Pluhy, valníky, a podobně.

Kočí se vsadil o něco takového poprvé v životě, ale jinak s koňmi couvá běžně. Říká, že koně umí všechno. „Jsem rád, že koně porazili moderní traktor. Možná ještě různými sázkami dojde na to, že se ukáže, co koně oproti traktoru všechno dokáží,“ řekl a vyzdvihl i fakt, že koně nepotřebují žádné palivo. „Jedou jenom na trávu. A v lese se s nimi dostanu tam, kam se traktor nedostane,“ dodal Foist.

Slezští norici, Nacho a Narex, jsou koně, kteří dvakrát vyhráli v Rakousku a letos se zúčastní mistrovství Evropy v ovladatelnosti s kládou koňmi.

Za pár měsíců při podzimní orbě uskuteční mladí muži další sázku, která zní: „Kdo naoře více na přepočet na radlici, vyhraje.“

Nejprve se farmáři chtěli vsadit o přepočet na koně, ale podle kočího by koně jasně vyhráli. „Když naořu se dvěma koňmi hektar, musel by Jiří s traktorem naorat 115 hektarů, protože traktor má 230 koní,“ vysvětlil Foist.

Děvetadvacetiletý Jiří Foist pochází z Postřekova, známý je ale i ve světě. Nyní žije s rodinou ve Starém Sedle u Tachova. Na Domažlicko se stále rád vrací. Několik let Foistovi hospodařili i na statku ve Štichově, kde si také před sedmi lety pořídili první koně. U zvířat se ale Foist pohyboval už od malička. Dnes má Foist vlastní chov chladnokrevných slezských noriků a je mezinárodně uznávaným specialistou.

S výzvou to kočí myslí vážně. „Koně jsou lepší než traktor, kdyby se našel nějaký odvážlivec, který by to chtěl vyvrátit, může se klidně přihlásit a předvést,“ dodal s úsměvem.

Spolu s Josefem Svobodou vytvořili projekt, #horsesforthefuture, koně pro budoucnost.

Snaha iniciativy #horsesforthefuture je upozornit na to, že koně jsou efektivní technologií i v dnešní době moderních strojů, zejména v lesním hospodářství.