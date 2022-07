Jsou specifické tím, že návštěvníci si vybrané prostory projdou sami bez průvodce a v rámci prohlídky musí splnit speciální úkoly. Průvodce pouze poutníky při vstupu do klášterních prostor seznámí s úkoly, které jsou pro ně připraveny, rozdá každému zájemci speciální kartičku s tajenkou a maximálně poradí krátkým povídáním několik indicií pro lepší orientaci do začátku hry. V prostorách klášterů musí návštěvníci najít všechna stanoviště, kde při správném splnění zadání úkolu získají vždy po jednom písmenku do tajenky. Pokud tajenku správně vyluští, dostanou speciální odznak, který jim umožní volné vstupné do dalších zúčastněných klášterních objektů.