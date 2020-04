Web Delamcomuzu.cz, kde najdou lidé psychickou podporu během krize, se psychoterapeut Pavel Pařízek rozhodl založit spolu s kolegy nedlouho po vyhlášení nouzového stavu. Osobní kontakt je kvůli současné situaci vyloučen, konzultace zdarma probíhají telefonicky, po skypu nebo e-mailu. Projekt má omezenou dobu trvání – skončí, jakmile koronavirová epidemie oslabí či pomine. „Současná situace představuje pro řadu lidí enormní psychickou zátěž. Ať již jde o ty, kteří se bojí nákazy, jsou nemocní či mají někoho takového mezi nejbližšími. Nebo o lékaře, sociální pracovníky, odborníky v laboratořích, v záchranných službách,“ říká autor projektu Pařízek a dodává, že počet konzultací se blíží tisícovce.

„Je normální, že se někteří lidé bojí. Nebo že jim současná mimořádná situace zasahuje do jejich vztahů, financí a podobně. Je to pochopitelné a je lepší si říct o nějakou pomoc než to v sobě dusit,“ doplňuje Pařízek.

Podle dobrovolníka z Plzně Romana Pospíšila volají lidé nejčastěji kvůli zhoršení rodinných a partnerských vztahů. „Nově se taky objevuje jev podobný psychice vězňů na samotkách – ztrácejí pojem o čase, pustnou, kladou si na sebe vysoké nároky a podobně,“ popisuje Pospíšil, který je druhým rokem v psychoterapeutickém výcviku. Lidé se také obávají o práci a ekonomické přežití. „Lidé, kteří mě kontaktují, měli problémy už před karanténou a kvůli ní se zintenzivnily. Řeší vztahové problémy nebo úzkosti, ale v podstatě nejde o nic nového, všechny potíže teď vlastně jen vyvěrají na povrch,“ vysvětluje plzeňská psycholožka a psychoterapeutka Marie Fialová.