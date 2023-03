Kapela The Papper Jack startuje sezonu, zahrají si i se skupinou Nazareth

Na apríla začíná pro kapelu z Domažlicka The Papper Jack sezona a nebude ledajaká. Uvidíte je po celé republice, ale budou předkapelou také pro jednu velmi známou kapelu, která si je sama vybrala. Která to bude a na co vše se mohou příznivci kapely těšit si Deník povídal s Andym Budkou, který hrával také se skupinou Katapult.

Kapela The Papper Jack z Domažlic. | Foto: Kapela The Papper Jack