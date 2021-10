Z jedenácti poslanců, kteří před volbami reprezentovali ve sněmovně Plzeňský kraj, se do své lavice vrátí jen tři – plzeňský primátor Martin Baxa a dva zástupci ANO – Jan Volný a Kamal Farhan. Ostatní buď neuspěli nebo nekandidovali. Deník zjišťoval, co budou dělat po volbách.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Osm let byl poslancem Jiří Valenta z KSČM. I když byl lídr kandidátky KSČM, do sněmovny se nepodívá, neboť komunisté ve volbách propadli. Valenta, který je stále zaměstnaný na VOŠ a Střední průmyslové škole elektrotechnické v Plzni, Deníku sdělil, že by si chtěl vzít do poloviny školního roku neplacené volno a odpočinout si. „Pak uvidím, buď se vrátím na školní instituci, nebo půjdu na pracovní úřad a hledat něco, co mě bude více naplňovat,“ řekl Deníku.