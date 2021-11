Gymnázium a SOŠ Rokycany vystavují obrazy

KDY: do 23. ledna

KDE: Muzeu Dr. Bohuslava Horáka, Rokycany



Výstavu prací s tématikou zimy, ledu, bílého jiskření a Vánoc si budete moci prohlédnout do 23. ledna v Muzeu Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech. Studenti vás prostřednictvím tradičních i neobvyklých technik vtáhnou do atmosféry ticha a křehkosti, zklidnění a sounáležitosti v adventním čase. Muzeum touto výstavou pokračuje v tradiční spolupráci s místní střední školou a navazuje tak na minulé úspěšné studentské projekty.

Zažijte peklo na Radyni

KDY: 4. prosince

KDE: Radyně, Starý Plzenec

Na hradě Radyně ve Starém Plzenci se uskuteční již 6. ročník Mikulášské nadílky. V sobotu 4. prosince od 13.00 do 16.00 hodin zažijete návštěvu pekla, setkání s čerty a dokonce i se samotným Luciferem. Pro odvážné děti budou připraveny ďábelské soutěžní úkoly. Těšit se ale můžete i na setkání se svatým Mikulášem a andělem, kteří budou mít pro děti, co byly hodné, připravený balíček dobrot.

Inscenace Český betlém míří do Klatov

KDY: 5. prosince

KDE: Divadlo Klatovy



Hra Miroslava Krále Český betlém obrazovou formou popisuje příběh narození Ježíška a to včetně událostí, které tomu předcházely a které následovaly. V Divadle Klatovy můžete tuto neotřelou vánoční inscenaci shlédnout v neděli 5. prosince od 11.00 hodin.

Knihovna v Klatovech hostí výstavu betlémů

KDY: do konce tohoto roku

KDE: Klatovy

Přijďte nasát již trochu vánoční atmosféru do čítárny Městské knihovny v Klatovech, kde budou do konce tohoto roku k vidění krásné betlémy vytvořené různými technikami. Vystavovaná díla patří do tvorby Ivany Sieberové a Hany Heřmanové.

Mikuláš navštíví Sušici

KDY: 5. prosince

KDE: Sušice



Jestli nepřijde Mikuláš přímo k vám domů, přijďte s dětmi v neděli 5. prosince v 16.00 na náměstí v Sušici. Čeká na vás čertí program na pódiu, mikulášská nadílka a možnost focení v Nebíčku a Peklíčku. Po programu na náměstí se akce přemístí do Pivovaru u Švelchů, kde budou připraveny čertovské úkoly, samotný Luciferem a výborné občerstvení.

Duo harfa a opera v Horažďovicích

KDY: 11. prosince

KDE: Horažďovice

Jestli jste fanouškem vážné hudby tak pro vás bude spojení harfenistky Kateřiny Englichové a operní pěvkyně Martiny Kociánové to pravé. Adventní koncert těchto dvou dam se uskuteční v sobotu 11. prosince od 18.00 hodin v kotele sv. Petra a Pavla v Horažďovicích.

V Domažlicích zazpívají učitelé

KDY: 12. prosince

KDE: Kulturní dům, Domažlice

Učitelé Základní umělecké školy Jindřicha Jindřicha vystoupí na Vánočním koncertu v domažlickém Kulturním domě v neděli 12. listopadu od 19.00 hodiny. K poslechu jsou srdečně zvání žáci školy ale i široká veřejnost.

Napište si Ježíškovi

KDY: 6. prosince

KDE: Domažlice



Ježíškův poštovní úřad oznamuje, že spustí novou pobočku a to ve Kdyni. Přání Ježíškovi bude možné poslat od 28. listopadu až do 6.prosince díky schránce u kostela sv. Mikuláše. Aby Ježíškovy pomocní andílci mohli zaslat pozdravy od Ježíška zpět, je potřeba kromě dopisu, pohledu nebo vzkazu připojit ofrankovanou obálku s adresou.

Janek Ledecký vystoupí ve Kdyni

KDY: 22. prosince

KDE: Sokolovna Kdyně

Dva dny před Štědrým dnem, 22. prosince, se uskuteční v kdyňské sokolovně vánoční koncert zpěváka a zakladatele hudební skupiny Žantour Janka Ledeckého. Lístky můžete pořídit v předprodeji na www.mkskdyně.cz.

Vyrobte si dárky a vánoční dekorace

KDY: 4. a 11. prosince

KDE: Horšovský Týn



Dárky nemusíte jen kupovat, ale některé můžete i vyrobit a to konkrétně na Adventních tvořivých dílnách pořádáných organizací MAMY ART v Horšovském Týně. Dne 4. a 11. prosince se můžete těšit na výrobu vánočních dekorací, svařák nebo koledy. Obě akce se uskuteční v KoKoAteliéru od 9.30 hodin.



Vypravte se na výstavu betlémů v Mariánských Lázních

KDY: Od 28. listopadu do 31. prosince

KDE: Mariánské Lázně

ZA KOLIK: 90 Kč

Od neděle 28. listopadu 2021 můžete v muzeu v Mariánských Lázních navštívit výstavu betlémů. Největší vystavený betlém se skládá z více jak 60 dřevěných polychromovaných figur. Tento betlém je ústřední částí vánoční expozice. S největší pravděpodobností se jedná o betlém severočeské provenience z 2. poloviny 19. století. Z Kynšperka je betlém, kde jsou figurky opět dřevěné, ale tentokrát bez polychromie a celá kompozice je zasazena do dřevěné prosklené vitríny. Vystaveny budou také historické vánoční ozdoby a další dekorace, bez kterých by se žádné Vánoce neobešly. Výstavu bude možné navštívit do pátku 31. prosince 2021. Betlémy jsou zapůjčeny od soukromého sběratele Tomáše Leichta. Vidět betlémy můžete denně (kromě pondělí) od 9.30 do 17.30 hodin.

Zajděte na komedii do divadla

KDY: 30. listopadu

KDE: Západočeské divadlo Cheb



Dva muži s jmény slavných výrobců zbraní se jen tak protloukají životem. Jeden se živí svéráznou předpovědí počasí a druhý vytahuje mrtvoly pod Niagárskými vodopády. Smitha a Wessona vyhledá novinářka Rachel Greenová, která připravuje reportáž o splavování vodopádů a na které si chce vybudovat kariéru. Nesežene ale dobrovolníka a tak chce riskantní podnik podniknout sama s pomocí obou mužů. Vynálezce Smith jí připraví sud, ve kterém by měla plavbu přežít, a zachránce Wesson ji pak vytáhne pod vodopádem. Akce se připraví, se širokou publicitou a prodejem lístků pro diváky. Pokus se uskuteční 21.10.1900. A jak to dopadlo?

Přijďte na mši do kostela

KDY: 28. listopadu

KDE: Skoky u Karlových Varů

ZA KOLIK: zdarma

Přichází advent, doba radostného očekávání příchodu Spasitele, doba duchovní přípravy na svátky Vánoc, doba rozjímání. Dny se zatím krátí a noci prodlužují, ale nebude tomu tak napořád. Zveme Vás do adventních Skoků. První neděle adventní letos připadá na neděli 28. listopadu. Poutní mše svatá začíná ve 14. hodin, celebruje P. Vladimír Slámečka.

Užijte si vánoční setkání s karlovarským folklorním souborem

KDY: 4. prosince od 18. hodin

KDE: Karlovarské městské divadlo

ZA KOLIK: 80 Kč



Veselé i poetické vánoční setkání s karlovarským folklorním souborem DYLEŇ. Nenechte si ujít krušnohorské koledy a atmosféru Vánoc jako za starých časů.

Projděte se historickým centrem města Chebu

KDY: 7. prosince od 16. hodin

KDE: Cheb

ZA KOLIK: 70 Kč

Projděte se s námi adventním městem společně s J. S. Grünerem. Cestou potkáte osobnosti, které se zapsaly do historie Chebu. Dozvíte se historii města, i jednotlivých domů na náměstí.

Udělejte si dárky na Vánoce

KDY: 11. prosince od 10. hodin

KDE: Dům dětí a mládeže Sova

ZA KOLIK: 30 Kč



Vytvořte si spolu s vašimi dětmi malé dárky na Vánoce. Dům dětí a mládeže Sova připravil zdobení perníčků i tvořivé keramické dílny pro všechny. Můžete si tak vyrobit drobné dárky pro vaše blízké.

V divadle zazpívá Lucie Bílá

KDY: 18. prosince od 19.30 hodin

KDE: Městské divadlo Karlovy Vary

ZA KOLIK: 50 - 990 Kč (podle místa)

Zpěvačka Lucie Bílá již několik let zpříjemňuje předvánoční čas tradičními koncerty turné BÍLÉ VÁNOCE LUCIE BÍLÉ, ze kterých dýchá láska, klid a kouzelná atmosféra blížícího se Štědrého dne. Také letos pořádá Agentura 44 předvánoční turné naší nejpopulárnější pěvecké hvězdy, během kterého navštíví řadu měst napříč celou Českou a Slovenskou republikou. Repertoár těchto koncertů je přizpůsoben právě adventnímu období a zazní písně z obou veleúspěšných stejnojmenných alb.

V hotelu bude k poslechu vánoční koncert

KDY: 25. prosince od 16. hodin

KDE: Grandhotel Pupp

ZA KOLIK: 100 až 500 Kč



Česká mše vánoční českého hudebního skladatele přelomu klasicismu a romantismu Jakuba Jana Ryby (1765 – 1815) je jeho nejznámějším dílem a nejslavnější a nejznámější česky psanou církevní a vánoční skladbou. Mše, známá rovněž jako mše „Hej mistře!“, má ryze pastorální ráz. Je zasazená do českého prostředí a pro svou prostotu i radostnou a svěží atmosféru byla a dodnes stále stále je srozumitelná a přístupná širokému obecenstvu. Příběh vypráví o zvěstování Kristova narození a příchodu pastýřů k jesličkám.

