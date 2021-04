První přípravy začaly už v úterý. Dělníci na pravém břehu řeky lávku, jež byla kvůli jednoduššímu převozu rozdělená na tři díly, smontovali. Hlavní manévry odstartovaly ve středu krátce po 9. hodině. Jeřáb nejdřív sundal starou konstrukci, která už nevyhovovala a byla pro cyklisty úzká. Aby se nijak nepřetočila, dělníci ji pomocí lan jistili.

Když skončila na přilehlé louce, už šestice chlapů chystala transport nové lávky. Jeřáb ji na místo dostal kolem 10. hodiny. „Už zbývá ji jenom přišroubovat k betonovým základům a dát tam rošty,“ sdělil stavbyvedoucí a jednatel firmy Finalkom Pavel Škampa.

Tím práce nekončí, v pondělí se jeho zaměstnanci pustí do asfaltování cyklostezky, jež vede právě z Ohučova do Dolní Kamenice. Úsek je dlouhý necelé dva kilometry a hotový bude nejspíš do 14 dnů. Cyklisté se díky tomu dostanou ze Staňkova až do Holýšova, aniž by museli přes frekventovanou silnici první třídy.

Projekt vyšel na 9,5 milionu korun, přičemž většinu by měly pokrýt dotace. Část sumy půjde z rozpočtu Holýšova a Staňkova. Starosta Staňkova Alexandr Horák uvedl, že pro starou lávku hledají využití. Upozornil také na to, že na kopci nedaleko viaduktu směrem na Dolní Kamenici, kudy cyklisté už zanedlouho pojedou, se nachází hranice katastrů i okresů Domažlice a jižní Plzeňsko. Právě tady vznikne dřevěné posezení.

Letos by se měl dokončit i úsek cyklostezky u Křenov. Sportovci by se tak mohli pohodlně dostat z Holýšova až do Horšovského Týna.