„Skupovu Plzeň pořádáme jako bienále jednou za dva roky kvůli dohodě s ostatními festivaly, které se konají v lichých letech. Letos už se zorganizovat nedá, takže ji musíme zrušit. I když je nám to samozřejmě líto,“ vysvětluje ředitel festivalu a pořádajícího Divadla Alfa Jakub Hora.

V divadle přitom už od červnového znovuotevření dodržovali přísná pravidla proti šíření viru. Poloviční kapacita sálu, jeho větrání po každém představení, divadlo bylo pravidelně dezinfikováno s použitím nanotechnologie. „I proto je to pro nás demotivující, postavili jsme se k tomu čelem, ale nikdo to nezohlednil. Pořád se něco mění, místo slíbených čtrnácti dnů, je všechno úplně jinak po týdnu. Pro současnou situaci měla už podle mě být nastavena nějaká pravidla, abychom věděli, za jakých podmínek budeme moci fungovat,“ pokračuje Hora. Ztráty do konce roku odhaduje zatím pod tři miliony korun. „Ale to jsou náklady bez výplat, s nimi bychom byli někde jinde. Doufáme, že bude zase možná aspoň nějaká kompenzace,“ dodává ředitel.

Peníze za vstupenky na festival zakoupené online budou během října automaticky vráceny na účet. Vstupenky zakoupené fyzicky je možné vrátit v místě zakoupení. Stejná pravidla platí i pro vstupenky na představení Divadla Alfa.