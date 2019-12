Mikuláš s čerty začínají být vzácní. Platí to především ve větších městech. Když už je rodiče seženou, musí za službu zaplatit i několik stokorun. Ukázal to průzkum Deníku v okresních městech. Na menších vsích je cena dobrovolná, někdy stačí dát partě v převleku jen pár panáků alkoholu.

Plzeň

„Mikulášů s čerty je bohužel málo. Když jsme jednoho konečně sehnali, řekl nám, že k nám dorazí až v půl osmé večer. Pro syna je to sice hodně pozdě, ale udělá mu to hroznou radost, takže jsme nakonec souhlasili,“ řekla Miroslava Součková, která bydlí na sídlišti v Plzni na Borech.

Klatovy

Objednat čerty není dle oslovených rodičů jednoduché ani v Klatovech. „Sháněli jsme poměrně dlouho. Naštěstí jsem pak viděla upoutávku na facebooku, tak jsme se domluvili. Dřív bylo plné město čertů, nyní pomalu nikoho nepotkáte. Byla by škoda, kdyby ta tradice zanikla,“ posteskla si Klatovanka Marcela Tomanová.

Právě kvůli zachování tradice vytvořil před čtyřmi lety s kamarády pohádkovou skupinu Martin Urbánek z Klatov. „Začali jsme obcházet rodiny, protože se nám zdálo, že už to moc lidí nedělá. Rodiče si nás objednávají předem nebo si stoupnou před dům a odchytávají si nás,“ uvedl Urbánek. Pevnou cenu za svoji návštěvu v domácnosti nemají, nechávají to na volbě rodičů. „Viděl jsem také plakáty, kde chtěli za návštěvu 400 Kč, což mi přijde hodně,“ dodal Urbánek.

Domažlice

V Domažlicích se ceny pohybují od 300 korun, ale ne každý má pevnou taxu. „Dělali jsme to 25 let z lásky k dětem,“ tvrdí dnes už vysloužilý čert Pavel.

Rokycany

V Rokycanech bude mít dnes plné ruce práce šestičlenná skupina přátel, kteří se za pohádkové bytosti pravidelně převlékají deset let. „Máme čtyři čerty, Mikuláše a anděla,“ pochlubil se 26letý Martin, který už včera zavítal mezi malé fotbalisty z Rokycan. Objednáni jsou nejen v rokycanských domácnostech, ale zamíří i do Ejpovic či Volduch. „Začínáme po 16. hodině a končíme pozdě večer,“ dodal čert. Inkasovaná částka se pohybuje kolem pětistovky.

Tachov

V Tachově vyrazí do ulic parta středoškolských studentů. „Děláme to pro zábavu a je na každém, kolik nám dá. Vyvěsili jsme letáky s kontakty na sociální sítě,“ uvedl Daniel Pich, který půjde za čerta.

Někteří rodiče si Mikuláše domů neshánějí. Řada institucí totiž organizuje mikulášské nadílky. Rodiče s dětmi se tak mohou vypravit třeba na adventní trhy na plzeňské náměstí Republiky, kde program začíná už v 15 hodin, trvá do večera a Mikuláš s družinou tam budou. Program s nadílkou připravila také Západočeská galerie v Plzni a nadílet se bude i v hornickém podzemí v Plané či na zámku Bor.

Odborníci varují, že by to rodiče při návštěvě Mikuláše neměli se zastrašováním dětí přehánět. „Měli by je upozornit, že čert je jen takový divný chlapík, který se je pokouší vylekat, ale neublíží jim ani je nikam neodnese. Pokud má dítě trému vystupovat před Mikulášem s písní, měli by si to s ním rodiče natrénovat,“ řekl už dříve Deníku psycholog Jiří Brančík.

(dl, vh, kůt, pro, haj, paj)