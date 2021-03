„Začátky podnikání byly těžké. Nebyly mobilní telefony ani dálnice. Často se stávalo, že jsem za jediný den jel z Plzně do Norimberka dvakrát tam a zpět. Jezdilo se přes hraniční přechod Lísková a jedna cesta trvala tři hodiny,“ vzpomíná zakladatel InterCory Hlaváček.

Nákupní centrum Edeka bylo mezi lidmi velice oblíbené. Třípatrová budova totiž už v tehdejší době nabízela zákazníkům nejen supermarket, ale také řeznictví, galanterii či fotoslužby, drogerii a restauraci. Největší novinkou však bylo to, že lidé v Edece nakupovali s vozíky. A právě k nákupním vozíkům se váže příhoda, která dokumentuje dřevní dobu porevolučního podnikání v Česku. „Architektovi, který dům tehdy nakreslil, zůstal výškový rozdíl mezi parkovištěm a vchodem, tak se tam udělal schod. Když se na to vedení z Edeky z Německa přijelo podívat, mělo ze schodu šok,“ vypráví s úsměvem podnikatel. „My jsme jim ale říkali, prosím vás, vždyť schod nevadí, zákazníci si vozík nadzvednou. Samozřejmě, že jsme ho museli nakonec useknout, navýšit parkoviště a vše srovnat. Tenkrát jsme si ani nedokázali představit, že by to po schodech s vozíkem nešlo. Mysleli jsme si, že lidé mohou být rádi, že nemusí tahat nákup v taškách,“ říká Hlaváček a dodává, že stavbu prvního plzeňského supermarketu provázela ještě jedna historka, na kterou rád vzpomíná.

„Položili jsme tam velice kvalitní krásnou keramickou dlažbu. Pak ale přijel z Bavorska šéf Edeky, a provedl takzvaný „Pfenik test“. Vzal marku a poslal ji po zemi. Mince skákala nahoru a dolů, ze strany na stranu. Bylo nám řečeno, že tyto části podlahy musíme vyměnit, aby vozíky zákaznicím nedrncaly. My jsme po sobě koukali, ale podlahu pak samozřejmě vyměnili. Pro naše obkladače to byla do budoucna dobrá zkušenost,“ popisuje podnikatel.

První Penny v republice

Další prvenství si připsala Intercora v listopadu v roce 1997, kdy v Plzni na Košutce postavila první Penny Market v republice. „Den předtím, než jsme ho otvírali, přijelo vedení Penny z německého Kolína a večer říkali, že si musí ráno přivstat, protože před supermarketem bude neskutečná fronta. Nevěřil jsem tomu, a tak jsem se tam také vypravil. V 6 hodin ráno za tmy a v zimě tam byl zástup lidí přes celé parkoviště, bylo to neuvěřitelné,“ zamýšlí se nad tehdejší dobou.

Podle Hlaváčka se od 90. let zcela změnily podmínky a pravidla ve výstavbách obchodních domů. „Na začátku 90. let potřeboval každý obchodník rychle expandovat. Šlo jim tedy hlavně o to, aby získali pozemky a začalo se stavět. Nad kvalitou často tehdy každý přimhouřil oko. Dnes už jsou požadavky stejné jako v např. Německu. V projektu je popsána každá klika či splachovadlo na záchodě. Velký důraz se klade například na tepelné izolace, které musejí zajistit minimalizaci tepelných ztrát, aby objekty splňovaly přísné energetické náročnosti budov. Oproti dřívější době je trend zajistit větší komfort při parkování. Auta jsou širší a delší je tedy nutné zvětšit jednotlivá parkovací stání a příslušné komunikace,“ porovnává Ivan Hlaváček.

Kdo je Ivan Hlaváček

Narodil se v roce 1952 v Plzni a pochází z pivovarnické rodiny. Jeho bratr je emeritní sládek Plzeňského Prazdroje Jan Hlaváček. Roku 1981 emigroval do německého Norimberka, kde se začal věnovat tenisu. Na sportovní fakultě Mnichovské univerzity absolvoval státní zkoušky a posléze se stal bavorským státním tenisovým trenérem. Po revoluci se vrátil do Čech a díky svým znalostem a kontaktům začal pomáhat německým firmám, které chtěly v Čechách podnikat. V roce 1993 založil se svým německým přítelem Güntherem Zembschem developerskou společnost InterCora, která dodnes postavila více než tři stovky nákupních parků, hypermarketů, hobby marketů a diskontních prodejen v České republice. InterCora také působí také na Slovensku. Ivan Hlaváček je spoluvlastníkem golfového hřiště Greensgate v Dýšiné.