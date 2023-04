Jeden spáchal loupež, další kradl, třetí vařil pervitin. Spojuje je nejen to, že byli závislí na drogách, že je policisté dopadli, byli odsouzeni a teď si trest společně odpykávají na jednom oddělení v plzeňské věznici, ale i to, že přiložili ruku k dílu a pomohli dobré věci. Odsouzenci z Borů totiž v rámci terapie opravili lavičky, které slouží obyvatelům i návštěvníkům Domova seniorů ve Vlčici na jižním Plzeňsku. Vedení věznice je teď domovu předalo.

Ředitelka Domova pro seniory Vlčice Eva Svobodová Herinková, vedoucí oddělení výkonu vazby a trestu borské věznice Štěpán Pečený a speciální pedagog plzeňské věznice Jiří Karlík. | Video: Deník/Milan Kilián

Nápad se zrodil v hlavě speciálního pedagoga plzeňské věznice Jiřího Karlíka, jenž má v domově maminku, a tak viděl, v jak žalostném stavu jsou tamní lavičky. „My máme ve věznici specializované oddělení pro vězně, kteří přišli do styku s návykovými látkami. Běží tam léčebný program, který trvá deset měsíců, v jehož rámci jsou různé terapie včetně pracovní,“ vysvětlil s tím, že ho napadlo, že právě oprava laviček by byla dobrou pracovní náplní pro tyto odsouzené. Pochopení našel nejen u nadřízených, ale i u vězňů. „Postavili se k tomu úplně skvěle Když zjistili, pro koho se to dělá, byla obrovská účast, pochopení i nasazení. Pracovali na tom od ledna do března,“ zbilancoval Karlík.

„Když nám to pan Karlík nabídl, byli jsme všichni nadšení, zaměstnanci i klienti,“ řekla Deníku Eva Svobodová Herinková, ředitelka Domova pro seniory Vlčice. „Máme plně obsazeno, 58 klientů. Náš domov je specifický tím, že máme 42 jednolůžkových pokojů a osm dvoulůžkových, kam se snažíme umisťovat zejména manželské páry,“ řekla k zařízení jeho ředitelka. Dodala, že díky vězňům domov ušetřil finanční prostředky, které bude moci využít pro seniory. Ti si devět nově opravených laviček pochvalovali.

Radost mělo i vedení věznice. „Pomáháme městským částem v úklidu, ale toto byla první dobročinná akce mířená přímo na konkrétní zařízení. Máme z toho dobrý pocit,“ svěřil se zástupce ředitele věznice Pavel Roud. „Budeme se snažit v těchto věcech pokračovat, protože jsou přínosné a mají smysl jak pro vězně, tak pro ty, k nimž se jejich práce následně dostane,“ doplnil ho vedoucí oddělení výkonu vazby a trestu Štěpán Pečený.