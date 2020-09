Provozovatelé restaurací a hospod se shodují, že po skončení nouzového stavu v květnu měli návštěvnost poměrně dobrou. Po létě však zájem hostů mírně upadá.

„Pracujeme v segmentu gastronomie, který byl koronavirem bohužel nejvíce postižen. Po znovuotevření přicházeli lidé ve velkém, teď chodí hlavně přes obědy. Drtivá většina restaurací je dnes na polovičních tržbách. Myslím, že tuto situaci přežije jenom ta hospoda, která nemusí platit nájem a nemá úvěr v bance,“ řekl plzeňský sládek a majitel restaurace Beer Factory Josef Krýsl. Nařízení o uzavření restauračních zařízení o půlnoci černě nevidí.

„Od května, co se restaurace otevřely, mi přijde, že lidé stejně prchají z hospod před půlnocí. A to nikdy předtím nebylo je to teď vlastně takový několikaměsíční fenomén, kterého jsem si v centru Plzně všiml. Důvodem je podle mě stále přítomný strach z koronaviru,“ zhodnotil dále. Podle Krýsla jsou zákazníci zodpovědní a podnik dnes navštěvují vždy v rouškách. „Jsou opravdu ukáznění. Myslím, že jak teď opět rostou čísla nakažených, tak to mnohé lidi děsí a dávají si větší pozor,“ dodal Krýsl.

Restauratéři v Klatovech si pochvalují letní sezonu, nyní už návštěvnost tak velká není. „Sezona po koronaviru byla nadprůměrná, zřejmě hlavně díky zvýšenému turistickému ruchu. Lidí po prázdninách chodí méně, ale nevím, jestli je to kvůli strachu z koronaviru nebo už není tolik turistů,“ řekl provozovatel restaurace Žíznivej Kozel v Klatovech Pavel Chmelík a dodal, že v případě opětovného uzavření restaurací neplánují otevřít okénko ani začít s rozvozem. Ten se ale například na jaře osvědčil Václavu Jandošovi z restaurace a penzionu Klatovský dvůr v Klatovech, který s ním tehdy začal a pokračuje nadále. „Rozvoz se nám osvědčil, získali jsme s ním plno nových zákazníků a snažíme se vylepšovat naše služby spojené s ním,“ uvedl Jandoš. Druhé vlny a hlavně uzavření restaurace nebo ubytování se obává. „Lidí nám přes léto přibylo, ještě teď hodně využívají zahrádku. Uvidíme, jak to bude vypadat, až nebude tak příznivé počasí,“ doplnil.

Větší setkání začínají lidé rušit. S tím má zkušenost Žíznivej Kozel. „Přišel nám dnes mail, že si u nás již podruhé rezervovali lidé salonek pro 30 osob, ale bohužel by kvůli covidu přijelo na třídní sraz jen naprosté minimum spolužáků, a proto musí rezervaci zrušit. Připsali, že nás chtěli podpořit v této nelehké době, ale strach je silnější,“ uvedl Chmelík.