Malá maringotka předělaná na stanoviště dobrovolníků ze záchranné služby Royal Rangers stojí u rozhledny na Havranu už několik let. Pravidelně zde drží služby dobrovolníci, kteří jsou schopni pomoci lidem, kteří podcení své síly i oblečení a přijde náhlá změna počasí. Takovému prochladlému návštěvníku mnohdy postačí i jen teplý čaj a chvíli pobýt v teple. Dokáží ale pomoci i se zdravotními potížemi, nebo zbloudilcům, co hledají cestu. Od pondělí druhého svátku vánočního zde slouží Ladislav Kucharčuk. „A služba zde bude i na Silvestra a první den nového roku,“ usmál se dobrovolník, který v Royal Rangers není nováčkem. „Seznamovat se s touto činností jsem začal už v mých čtrnácti letech. Nejprve jsem vypomáhal a už několik let sloužím jako dobrovolník záchranář,“ sdělil Deníku s tím, že za letošek mají na Havranu za sebou několik událostí, při kterých pomohli lidem.