Desítky druhů zmrzlin a sorbetů podle vlastních a především neotřelých nápadů. Taková je zmrzlinárna s názvem Gelateria Strážný, kterou vlastní, provozuje a zdokonaluje Stanislav Žák. Jeho práci ocenili lidé v anketě portálu mapy.cz a firmy.cz. Stráženská Gelaterie je nejlepší v republice.

Gelaterie Stanislava Žáka ve Strážném denně nabízí osmadvacet druhů čerstvé domácí zmrzliny. Vychutnat si ji mohou lidé přímo na místě v kornoutu, nebo si vybrat a odvézt domů rovnou tři druhy ve speciálním boxu. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

„Nevěděl jsem to do chvíle, než mi zavolal pražský kamarád,“ směje se Stanislav Žák a dodává, že si v klidu žije svůj život mezi kopečky zmrzlin a podle vlastních nápadů míchanými nápoji. Zákazníci se k němu rádi vracejí. „Myslím, že kromě zmrzliny chtějí slyšet další nový příběh, který si pro ně vymyslím,“ přemítá a přidává jeden z posledních. Je z loňského léta. „Zákazníci si přijeli pro borůvkovou zmrzlinu, kterou jsem jim slíbil, jenže na ní zapomněl. Musel jsem se z toho nějak vybruslit, a tak jsem vysvětloval, že mými sběrači borůvek je mladý a zamilovaný pár, který místo sbírání borůvky zalehl. Smála se celá cukrárna a bylo mi odpuštěno. Doufám, že přijedou pro borůvkovou jindy,“ zopakoval svou veselou historku pro čtenáře Deníku. Odpovědí, kterými Stanislav Žák baví své zákazníky, má prý spousty.

Nic to ale nemění na tom, že jeho zmrzlina je výtečná a zkušenosti, které získával jako kluk při pokusech vyrobit zmrzlinu na prázdninách u své babičky, stejně jako ty od italských mistrů, zúročuje dál. A rozhodně nespí na vavřínech. Říká, že musí mít na pultě stálý sortiment pro turisty, kteří se do Strážného vrátí třeba jednou za rok a přijdou si pro zmrzku s chutí likérové špičky či tradiční jahodový sorbet. Má ale také stálé zákazníky, které si hýčká. A právě pro ně vymyslel novinku s názvem „affogato“. V překladu z italštiny to znamená utopený. Když tohle člověk objedná v italské zmrzlinárně dostane vanilkovou zmrzlinu naporcovanou v hrnečku na cappuccino přelitou silným espressem. „Já s oblibou říkám, že utápím cokoli v čemkoliv, a tak u nás si zákazník může vybrat affogato podle své chuti,“ vysvětluje Stanislav Žák. V nabídce pro letošní sezonu je tak zhruba patnáct druhů affogata. „Takový hruškový sorbet přelitý medovým Jackem Danielsem je nebe v hubě,“ ujišťuje se smíchem a dodává, že ten, kdo si takovou dobrotu okusí, už nechce jinou. „A hlavně s sebou musí mít šoféra,“ směje se.

Zkrátka ale nepřijdou ani ti šoféři, v nabídce je několik druhů „utopených“ zmrzlin. Nikdo ze zákazníků se nemusí ale bát, že by přišel o tu svou oblíbenou. Stálý sortiment zůstává na pultu a každý si tam určitě tu svou dobrotu najde. Další nápady má Stanislav Žák v hlavě a ještě do konce dubna se o ně podělí se čtenáři Deníku.