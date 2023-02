Většina z nich si bude vyměňovat maximální množství, čili 5 kusů na osobu. "Stojím tu už hodinu a ještě na hodinu a půl to odhaduju. Ale stojí mně to za to. Chodím pravidelně, vyměním si 5 kusů. Je to investice i dárek pro vnoučata," říká šedesátiletý Ota z Plzně. To potvrzuje i Martin (39) z Berouna: "Vyměním si také 5 kusů, to je maximum. Pro jednu tisícikorunu bych tu nestál," dodává.

Lidé čekají před pobočkami ČNB v mrazivém dopoledni i v ostatních městech. Dlouhé fronty jsou třeba v Praze či Českých Budějovicích.

Výroční tisícikoruna už se stala předmětem spekulantů. "Někteří tak stáním v mrazu vydělají i přes 30 tisíc korun," říká Lukáš Kovanda z Trinity Bank.

Výroční tisícovka k prodeji na AukruZdroj: Aukro.cz

Výroční tisícovka s přítiskem

Nová výroční tisícovka vydaná Českou národní bankou.Zdroj: Zdroj: ČNBTřicet let od rozdělení československé měny vydává Česká národní banka bankovku 1000 Kč s přítiskem v podobě bankovkového kolku a výročního loga. K dostání je výměnou na všech pobočkách ČNB do vyčerpání zásob. Do oběhu je vydáno 200 tisíc kusů. Limit výměny je pět bankovek na osobu. Tisícikoruna je druhou českou bankovkou, která je opatřena speciálním přítiskem. První byla stokoruna vydaná v roce 2019 u příležitosti 100 let od měnové odluky od Rakouska-Uherska.