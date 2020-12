První víkend po rozvolnění využily davy lidí k nákupům. Parkoviště u většiny obchodních domů praskala v sobotu už od dopoledne ve švech. U mnohých obchodů se tvořily i fronty. Někteří zákazníci našli ale v opatřeních i pozitiva.

Sobotní nákupní horečka u nákupních center v Plzni a v Klatovech. | Foto: Deník / Daniela Loudová

„Přijeli jsme na nákup vánočních dárků, protože ne všechno jde vybrat na internetu. Člověk si to musí prohlídnout a koupit to pravé. Čekala jsem, že tady bude narváno, když jsem viděla parkoviště, ale v samotných obchodech to celkem jde. Opatření s počítáním lidí má i něco do sebe. Nemačkají se tady stovky lidí a jsou i volnější kabinky na zkoušení,“ řekla Zuzana Jelínková z Plzně, která vyrazila hned tento víkend, protože se obává, že otevření dlouho nevydrží.