Vernisáží byla ve čtvrtek večer zahájena výstava Inventura 1972 – 2021, kterou se ve Švihákově pavilonu v Konstantinových Lázních představuje akademický malíř Josef Břečka.

V Konstantinových Lázních je k vidění výstava obrazů Josefa Břečky a jeho žačky Vivien Lukešové. | Foto: Deník/Jiří Kohout

Ten je v lázeňskou obcí úzce spjat, neboť v nedalekém Okrouhlém Hradišti má svůj ateliér a chalupu. Renomovaný portrétista ve Švihákově pavilonu představuje i svoji další tvorbu, například krajinářskou. Součástí výstavy je rovněž ukázka děl desetileté Vivien Lukešové, která se talentovanou žačkou akademického malíře. Výstava potrvá až do 29. července a Švihákův pavilon je otevřen v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 9 do 15 hodin, o víkendu pak od 10 do 16 hodin.