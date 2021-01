Nad Těškovem projel v sobotu ráno sedmnáctikilometrovou trasu šéf cyklisté stáje AC Sparta Zdeněk Rubáš: „Záleží na množství sněhu, ale zpravidla mi to trvá přes devadesát minut. S tím, že jeden okruh je na zvaný Těškovský, další Holoubkovský a poslední Mýtský.“ K penzionu Výhledy na Brdy doklouzaly desítky motoristů. Další auta parkovala přímo v obci nebo při krajnici za vsí. Řidičům občas tekly nervy, ale velké lyžařské manévry se obešly bez viditelných škrábanců. „Navíc lze vozidla odstavit třeba u hřbitova či nad Holoubkovem. Ale kdo to tady až tak důvěrně nezná, může mít starosti,“ konstatoval ředitel klubu, který se kromě jízdy na kole věnuje i bílé stopě.

První nesmělé náznaky budoucího lyžařského ráje se rodily před patnácti lety. Doslova na koleně tehdy nadšenci uspořádali Tříkrálový závod a později si při sněhové nadílce troufli na Chodovar ski tour. To už nad Těškov jezdili bývalí i současní reprezentanti a klasický či bruslařský styl lákal i stovky fanoušků! „Poslední dva roky to však bylo se slabým popraškem mizivé. Až letos jde oprášit běžky, i když to žádná sláva není. Důležitý je ovšem mráz, při němž se sníh nelepí,“ přiznal Rubáš. Po návratu z trati vyčistil rolbu včetně speciálního stopovače na úpravu cesty: „Myšlenka byla moje a realizace se ujal kamarád Petr Dezort ze Strašic. Dokonce v takové míře, že nyní mne minimálně dvakrát denně kontaktují provozovatelů areálu z Beskyd či Vysokých Tater, abychom jim podobný mechanismus dodali.“

Zmíněný podnikatel z nedaleké brdské obce má na starost údržbu obdobného kolečka ze Strašic na Těně na Zaječov. „Já ale sedmnáctikilometrový okruh nejedu. Vezmu to na vrch Tok,“ tvrdila při startu na okraji Strašic Hana Kalčíková z Klabavy Prostor za sběrným dvorem je ideální pro stání aut.

Rubášovým i Dezortovým snem je prodloužení tras až do srdce Brd. „Přesněji k protipožárním pásům poblíž dopadových ploch. S ohledem na nadmořskou výšku a podmínky by stačilo projet stopu maximálně dvakrát a pak bychom se o ni nemuseli celou zimu starat,“ mají jasno nadšenci.