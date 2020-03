Přesně podle dávno připraveného rozpisu zkoušek se jede v Divadle J. K. Tyla v Plzni, i když se kvůli vládním opatřením nehrají představení pro diváky.

V sobotu se na jevišti Velkého divadla sešla režisérka Natália Deáková (bývalá šéfka plzeňské činohry) s herci Zuzanou Ščerbovou, Pavlem Pavlovským, Martinem Stránským, Zdeňkem Hruškou či Andreou Mohylovoua také s hudebníky i techniky, aby zkoušeli drama Soumrak bohů. Premiéra měla být v sobotu 21. března. „Až budeme opět spuštění, musíme v rychlosti obnovit provoz. Nebude čas nic dozkušovat. Teď uděláme finální tvar, který zamrazíme, a pak, až bude čas, ho rozmrazíme,“ uvedla režisérka. Dodala, že dnes začíná celému tvůrčímu týmu klasický generálkový týden.

„A protože nemůžeme hrát před lidmi, čekají nás prodloužené zkoušky. To je vlastně fajn, že můžeme tuhle technicky náročnou inscenaci pořádně doladit,“ usmála se režisérka. Poznamenala však, že v současné situaci není vůbec jasné, zda inscenace bude nasazena ještě v této sezoně, nebo až na podzim.

Natália Deáková prozradila, že Soumrak bohů, který byl pro Plzeň zdramatizován podle stejnojmenného filmu Luchina Viscontiho, je velká temnota odehrávající se v Německu v době nástupu nacismu. „Je o tom, jak touha po moci rodí zlo,“ poznamenala. Uvedla, že po více než půlroce se do Plzně ráda vrátila: „Je to pořád ten soubor, který jsem pomáhala vybudovat, takže se tu cítím dobře. Je to pro mě setkání s blízkými lidmi. Mám moc ráda atmosféru plzeňského Velkého divadla. Dobře se mi tu zkouší, je tu skvělé zázemí.“

Představitelka hlavní ženské role Zuzana Ščerbová uvedla, že současná situace rozhodně není pro nikoho jednoduchá. „Zrovna když jsem jela do Plzně na zkoušku, tak jsem si v autě říkala, že už opravdu jde o celosvětovou apokalypsu. Je to nevídaná situace, kterou nikdo z nás nezažil,“ svěřila se. Dodala, že ve vzduchu možná visí i otázka, zda se divadelní systém po měsíci vrátí jakž takž do normálu, nebo zda se sezona vůbec dohraje. „Přeji si, aby lidé byli k sobě ohleduplní a měli respekt k té situaci, která nastala,“ uvedla.

V sobotu bylo živo i na Nové scéně. Pod dohledem režiséra Youri Vámose tam zkoušel baletní soubor na Čajkovského hudbu představení Anastázie – poslední dcera cara. „Zdá se nám, že máme snad víc práce než za normálního režimu. Příprava je velmi intenzivní,“ uvedl šéf baletního souboru Jiří Pokorný. „Denní zkoušky jsou od rána do odpoledne, pak se scházíme i k večernímu zkoušení. Až se otevře divadlo, tak mnoho času na zkoušky nebude – vše se bude muset dohnat a ta kulminace představení bude obrovská,“ uvedl.