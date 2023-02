Odběry krve se budou provádět každé úterý dopoledne. Už jsou připraveny prostory i vybavení jako odběrová křesla či váhy. „O přesném termínu zprovoznění budeme včas informovat na webu či facebooku,“ říká mluvčí krajských nemocnic Jiří Kokoška s tím, že do budoucna se v Domažlicích plánují i odběry plazmy.

V současnosti mohou obyvatelé Domažlicka darovat pravidelně krev na transfuzní stanici v Klatovech. Ve spolupráci s Českým červeným křížem jsou pak zajištěny odběry ve frekvenci jednoho až tří měsíců takzvaným výjezdovým způsobem. „Vyjíždíme přímo za dárci a odběry provádíme blízko jejich bydliště. Jezdíme třeba právě do Domažlic, do Klenčí, Horšovského Týna, Staňkova nebo do Bělé nad Rabuzou, kde k odběrům využíváme nejčastěji prostory škol,“ připomíná současné možnosti dárcovství Jana Zítková, vedoucí lékařka transfuzního oddělení Klatovské nemocnice, které tyto výjezdy zajišťuje. A zajišťovat bude i nadále.

Výjezdové odběry zůstávají zachovány a s odběrovým místem v Domažlické nemocnici budou prozatím fungovat souběžně. Dárci si budou moci vybrat, jaké místo a čas je pro ně vhodnější. Ne každému totiž výjezdové odběry zcela vyhovují. Částečně kvůli menší frekvenci, ale i proto, že jsou v odpoledních hodinách. Většina dárců přitom chodí darovat krev raději ráno. Po uskutečněném odběru mají totiž ze zákona nárok na placené volno v zaměstnání.