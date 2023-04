„Bylo to jako když padají stovky hořících vánočních stromečků. Světlice z letadel padaly pomalu a osvětlovaly místa, kam dopadaly potom ty bomby. Letadla jsem v mracích neviděl, ale jejich hřmění a vzdálené výbuchy bylo slyšet až sem,“ vzpomíná dnes čtyřiadevadesátiletý Jaroslav Dolejš, který nálet pozoroval z vesničky Plánice.

Pietní akt v Dobřanech k 80. výročí spojeneckému náletu na město | Video: Deník/Pavel Bouda

„Opřel jsem si tehdy žebřík o štít domu a vylezl až nahoru. Že to odnesly Dobřany jsem se dozvěděl až později, myslel jsem si, že míří na Škodovku. Shodou okolností jsem se pak Dobřan přiženil v roce 1954.“ Stejně jako mnoho dalších obyvatel města si přišel Jaroslav Dolejš pod dobřanskou kostelní věž připomenout, co se v noci ze 16. na 17. dubna roku 1943 stalo. Spojenecké bombardování tehdy zasáhlo místo původního cíle, kterým byla plzeňská Škodovka, město Dobřany.

Z dálky vypadá věž kostela jako když pláče. Symbolický pomník ve tvaru slzy připomíná oběti zničujícího náletu. Zahynulo tehdy mnoho obyvatel města, vojáků a pacientů místní psychiatrické léčebny. Mezi oběťmi však byla i sedmičlenná posádka sestřeleného spojeneckého bombardéru Lancaster.

Nálet na Dobřany byl omylem spojeneckých navigátorů, je to právě 80 let

„Logicky bychom se mohli zlobit na spojenecké letectvo za tu paseku, jenže to by nebylo fér. K porážce nacismu přispěly i nepovedené operace, práce letců nebyla snadná, oni nemohli za to, že válka začala. Posádka poručíka Miltona sestávala z mladých mužů, kdy nejstaršímu bylo 29 let. Pět Britů a dva Kanaďané. Symbolické je i to, že dva z nich byli židovského vyznání. I z toho lze usoudit, že do Evropy dorazili vědomě bojovat se zlem, které si zrovna na lid Davidovy hvězdy tolik zasedlo, pronesl při slavnostním aktu starosta Dobřan Martin Sobotka.

Uctít posádku sestřeleného letadla, ale i další oběti náletu proto přijeli i velvyslankyně Kanady Ayesha Patricie Rekhi, britský přidělenec obrany plukovník Jonathan Kitson, předseda Židovské obce Jiří Lőwy a ředitel Krajského vojenského velitelství plukovník generálního štábu Milan Sklenář.

Slavnosti svobody v Plzni. Vojenské kempy, Konvoj svobody i gripeny

Součástí připomenutí 80. výročí náletu bylo i odhalení pamětní tabule na místě zřícení sestřeleného bombardéru na nedalekém kopci Hujáb. S přesnou lokalizací místa pomohl místní Klub vojenské historie. „Průzkum jsme na předpokládaném místě dopadu nedaleko nádraží prováděli pomocí detektorů kovů, nejprve jsme začali nacházet malé úlomky a pak na základě upozornění jednoho místního historika jsme lokalizovali místo, kde jsme objevili největší shluk fragmentů zříceného letadla,“ popisuje nález místa dopadu Miloslav Faifr, předseda klubu. Autentické fragmenty z letounu Lancaster se dokonce staly i originální symbolickou součástí daru města Dobřany, předaného kanadské velvyslankyni i britskému přidělenci.

„Bereme vážně všechny oběti oné noci roku 1943, ale těm sedmi statečným přidáváme i svůj díl vděku za svobodu, za to, že i jejich zásluhou skončila v Dobřanech nejbarbarštější léta od třicetileté války. Proto nás nenapadne zlobit se na letce za poškozené domy, máme jasno, kdo je vinen,“ dodal na závěr ve své řeči starosta města.