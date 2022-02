Z rozhodnutí soudu jsou potěšeni také v restauraci 100dola u Klatov. „Tohle rozhodnutí rozhodně vítáme, protože k nám konečně budou moci chodit všichni. Nebude už platiti určitá diskriminace lidí. Pro gastronomii to bude velké plus, protože tahle opatření, která platila, byla hodně znát na tržbách. Mnohdy k nám ani nemohly přijít se najíst celé rodiny, protože někdo z nich nebyl očkovaný, tak si braly jídlo domů. Takž teď už se těšíme, že se nám restaurace bude zase plnit lidmi a nebudeme muset po nich nic chtít. Jsme rádi za každého hosta a nyní už se konečně bude zase vše vracet do normálu,“ pochvaloval si provozovatel restaurace 100dola Jiří Prener.

"Během dne se nám zde otočilo 25 až 30 lidí, což je hodně málo. Byli jsme na minimálních tržbách. Bylo to i tím, že jsme v podstatě na samotě, takže doufáme, že se to nyní změní," dodal Prener.

"Samozřejmě, že nové rozhodnutí jako provozovatel uvítám, protože, ač jsem člověk, který se snaží nařízení dodržovat, s tímto rozdělováním lidí na očko a neočko, jsem vnitřně nesouhlasila. Tečku i certifikáty jsme kontrolovali," sdělila majitelka kavárny L-Caffe v Hošovském Týně, Lucie Jílková.

"Konečně někdo dostal rozum," vyjádřil se lapidárně Tomáš Flala ze Selského dvora v Biskoupkách na severu Rokycanska. Vítá zrušenou podmínku očkování či prodělání covidu. Nejen kvůli posezení přátel, ale v areálu je také možnost ubytování, což byla pro zájemce další složitá a prakticky neřešitelná situace.

"Momentálně čekáme, zda rozhodnutí soudu nakonec opravdu vstoupí v platnost. Určitě jsme ale pro to, aby restaurace a hospody navštěvovali všichni lidé, kteří mají hlad, ať už jsou očkovaní nebo ne. Doufáme, že to tak nakonec dopadne," myslí si jednatelka Bistroušky Lucie Feřtová.