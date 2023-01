„Hody děláme už čtvrtý rok, je to už taková hezká tradice. Bereme ji jako poděkování našim členům, protože tu pracují celý rok zadarmo,“ říká prezident fotbalového oddílu Petr Nováček. Fotbalovou plochu plnou rozrytých drnů má přímo za zády, ale jako symbolickou pomstu divočákům to rozhodně nebere. „Já to tak nevnímám, ale v podvědomí to všichni určitě máme,“ dodává a ohlíží se smutně směrem k totálně zničenému hřišti. Zabijačkové hody byly připraveny ve fotbalovém areálu na jedenáctou hodinu, ale příprava dobrot už musela začít brzy ráno. „Masa jsme koupili cca 100 kilogramů, snad to bude stačit, podle minulých let čekáme zase tak 150 až 200 lidí,“ přemýšlí Tomáš Jung, kuchař a člen klubu. Spolu se svým kolegou Jiřím Knoflíčkem přináší na prodejní pult tácy s tlačenkou, jitrnicemi a jelity a v kouřících kotlích kontrolují ovar a zabijačkovou polévku. Tu si stejně jako další speciality mohou kupující odnést domů v přinesených nádobách nebo je sníst rovnou na místě. U prodejního pultu je stále fronta a na dračku jde všechno. Ale největší zájem je evidentně o tlačenku, která se už za ty roky stala vyhlášenou specialitou místních kuchařů.