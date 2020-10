Distanční výuka pod dohledem pedagoga, obědy zdarma a družina. Tak vypadal první den dětí ve školách, kam mohou od středy docházet děti zaměstnanců vládou určených oborů.

Kraj v regionu vybral 25 zařízení, které se starají o děti od 3 do 10 let zaměstnanců ze zdravotnictví, sociálních služeb či bezpečnostních sborů. Podle mluvčí Krajského úřadu Plzeňského kraje Aleny Marešové zatím nehrozí, že by kapacity vyčleněných škol v regionu nestačily. „V celém Plzeňském kraji máme přihlášených celkem 20 dětí. Nicméně školy pro děti zdravotníků jsou otevřené první den, takže uvidíme, jak to bude dál,“ vysvětlila Marešová.