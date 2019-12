„Před půl rokem jsem se rozhodla, že začnu stavět dům. Sháněla jsem nějaký pracovní oděv a nemohla si vybrat žádný pořádný, který by mi vyhovoval,“ říká první z aktérek Jana Houhová. Výrobě dámských monterek se dívky věnují po práci, do svého koníčku vkládají veškerý volný čas. „Když skončíme se svojí prací, jedeme řešit montérky. A pak se vymýšlením nových a nových barevných motivů a výběrem těch správných knoflíků a látek zabýváme často až do půlnoci,“ popisuje druhá z kamarádek Tereza Nová. Hlavní ideou projektu je vyzdvižení soběstačnosti žen. „Přijde mi, že v dnešní době je čím dál tím větší množství dívek, které nemají přítele – holky se pak musí naučit dělat většinu „chlapských“ prací samy. I proto přicházíme s dámskými montérkami, které jim tu práci mohou alespoň trošku ozvláštnit a je samotné rozveselit,“ vysvětluje dále Houhová.

Návrhářky měly podle svých slov hned napoprvé štěstí, že dobře odhadly materiál, se kterým budou dále pracovat. Úplně první dámské monterki chtěly květované. Samotné je překvapilo, když na trhu žádné podobné neobjevily. „Myslely jsme si, že dnes už je všechno vymyšlené, takže jsme se podivovaly nad tím, že něco obdobného ještě neexistuje. Našly jsme sice klasické dámské lacláče, ale ne ty pracovní – ryze dámské monterki jsme v Česku neobjevily, a ani vlastně v zahraničí. Doufáme, že si vedeme dobře – za půl roku máme vlastní nabídku monterek, jsme na sociálních sítích a co je nejdůležitější, setkáváme se s pozitivní ohlasy,“ doplňuje Houhová.

Dámské pracovní montérky podle dívek některé obchody vedou, ale pouze v pánském barevném provedení. „I materiál je stejný, tedy takový ten tvrdý, který málokterou ženu asi nadchne. Nechtěly jsme stoprocentní bavlnu. S námi vybraným materiálem se lépe pracuje. Když jsme začínaly, šly jsme do Domu látek v Plzni a koupily dvě nejhezčí látky. Na to, že jsme o nich na počátku nevěděly absolutně nic, jsme teď v jejich výběru celkem přebornice,“ vypráví dále s úsměvem Nová. Originální monterki šije dnes dívkám několik švadlenek v Plzni. Vzorů, typů a barev dvojice nabízí celkem dvacet. Pro každý kus navíc vybírají originální knoflíky, který netradiční outfit ještě více ozvláštní.

Do povědomí se dostaly díky Design Weeku v Plzni. „Velkým překvapením pro nás bylo, když nás oslovila jedna mladá slečna s tím, že si nás vyhledala na sociálních sítích, a že na Design Week dorazila jen kvůli nám. To nás strašně moc potěšilo, byly jsme v tu chvíli nejšťastnější na světě,“ říká dále Houhová. Dohromady už kamarádky prodaly na sociálních sítích asi dvacet kusů monterek. Lidé si je mohou zakoupit ale i v malém krámku plzeňského areálu DEPO2015. Všechny prodávají za stejnou cenu 1490 korun, za nedlouho by je chtěly nabízet i na webových stránkách, které si vytvářejí samy. „Na webovkách ještě musíme doladit finální detaily, ale měly by vzniknout už brzy. Do Vánoc určitě ,“ vysvětluje Nová. Látky vybírají na internetu. „Přes e-shopy se nám vybírají nejlépe – mají tam nejlepší nabídku a samozřejmě je to úspora času. Vlastně i peněz, protože ve srovnání s velkoobchody mají internetové obchody bezkonkurenčně nejlepší ceny. Momentálně přemýšlíme, co se zbylými kusy látky – v plánu jsou šátky na hlavu nebo pracovní opasky pro specializované obory - například pro kadeřnice,“ dodává Nová s tím, že obě kamarádky příjemně překvapilo, jak se doplňují. „Je to skvělé – to, co se líbí Terce, se líbí i mně a naopak. Zatím jsme se nepohádaly,“ doplňuje Houhová. Do budoucna má dvojice v plánu natáčet i videa. „Chtěly bychom mít vlastní kanál a vytvářet tutorialy, tedy videa pro mladé holky, které chtějí převzít iniciativu a vrhnout se do projektů okolo zahrádky nebo domu samy. Hrozně rády bychom došly k tomu, aby se okolo monterek vytvořila nějaká komunita holek, která by pomáhala šířit nápady, rady a zkušenosti na sociálních sítích,“ uzavírá Nová.