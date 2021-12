Záchytné parkoviště pro návštěvníky krajského města staví poblíž centra

Na náměstí Emila Škody v Plzni vznikne nové záchytné parkoviště pro osobní automobily. Město by ho mělo začít budovat od jara příštího roku. V současné době pracuje Plzeň na dokončení záchytného parkoviště typu P+R („zaparkuj a jeď“) v Kaplířově ulici na Borech. To by mělo být hotové v únoru 2022.

Záchytné parkoviště pro 318 aut v Kaplířově ulici na Borech dokončuje město Plzeň. Provoz bude v režimu P+R („zaparkuj a jeď“). Umístění parkoviště hned vedle terminálu MHD a linkové dopravy, umožní rychlé a bezpečné přestoupení na tramvaj či autobus. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Nové parkoviště na náměstí Emila Škody u Centrálního autobusového nádraží nahradí současnou parkovací plochu, která už nevyhovuje. Vymezené bude Tylovou a Husovou ulicí, místní komunikací a parkem. Jeho výstavba bude stát 15 milionů korun, Plzeň na něj získá dotaci 13,3 milionu. „Současné parkoviště je v nevyhovujícím stavu. Po provedení úprav bude plnit funkci záchytného parkoviště P+R, z jehož blízkosti lze pokračovat městskou hromadnou dopravou nebo veřejnou linkovou dopravou,“ uvedl primátor Plzně Martin Baxa. Kapacita parkoviště bude 163 parkovacích míst. Projekt počítá s novým kamerovým a závorovým parkovacím systémem. FOTO: Vánoční pošta v mázhauzu plzeňské radnice je po roce opět v provozu Roční provozní výdaje parkoviště jsou odhadovány na 1,19 milionu korun, provozní příjmy z parkovného pak na 1,66 milionu korun. Plzeň dále dokončuje záchytné parkoviště na Borech v Kaplířově ulici pro 318 aut. Řidiči by měli na záchytných parkovištích platit zvýhodněnou sazbu a obdržet celodenní jízdenku na MHD. „Po stavební stránce bude parkoviště v Kaplířově ulici dokončené do konce roku. Čeká se ještě na závorový a parkovací systém, který by měli pracovníci správy veřejného statku namontovat v průběhu února,“ řekl Pavel Grisník, vedoucí odboru investic plzeňského magistrátu.