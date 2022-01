Otužilci se na Ostrově v Příchovicích na jižním Plzeňsku scházejí pravidelně už od roku 1982 několikrát týdně, prozradila pořadatelka každoroční akce Ivana Kyněrová.

Od roku 2018 na akci jezdí i herec Pavel Nový, který se otužuje od dětství. „Pocházím ze Šumavy, ze Železné Rudy. Když jsem byl malé dítě, jednou jsem spadl do rybníka a pak jsem měl tak zmrzlé tepláky, že jsem je na sobě zlomil. Domů jsem nešel, protože by mi kamarádi utekli. Tak jsem zůstal v těch zmrzlých teplácích a od té doby se v zimě koupu," zasmál se herec. „Všechny bych chtěl ale upozornit, že se nezačíná v zimě, ale v létě. V létě se chodíme normálně koupat a vydržíme to přes září, říjen, listopad, prosinec a tak dále,“ vysvětlil ještě Nový.

Vedle místních se do Příchovic vrací už léta i další milovníci zimního plavání z jiných míst regionu. „Jsem tu asi po páté, největší motivací je posílení imunity, cítím na sobě, že se zoceluji. Než jsem nastoupil do oddílu, tak jsem provozoval otužování asi dva roky sám a asi jsem to přeháněl. Ono to má také svoje hranice. Pokud mají lidé zdravý organizmus, potom otužování vřele doporučuji, obzvláště v této hektické době," sdělil plavec Karel Rota z Klubu sportovních otužilců Plzeň.

Po koupání se zázemím klubu rozléhal smích, kdo chtěl, ohřál se u krbu nebo se posilnil teplým nápojem.