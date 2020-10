V Plzeňském kraji každým dnem přibývají stovky nakažených koronavirem. Onemocnění covid, které nový typ koronaviru způsobuje, uzavřel jednu stanici gynekologicko-porodnické kliniky ve Fakultní nemocnici (FN) v Plzni, kde v současné době chybí kvůli rozšířené infekci zaměstnanci. Infikovaný personál je také v krajských nemocnicích. Situace se zhoršila rovněž na Rokycansku. Tam by se měly od středy uzavřít střední školy.

„K pondělku evidujeme ve FN v Plzni celkem 57 pozitivně testovaných zdravotnických pracovníků. Jedna z celkem čtyř stanic na gynekologicko-porodnické klinice je z důvodu nedostatku personálu dočasně uzavřena,“ uvedla mluvčí FN Gabriela Levorová.

Nakažené zdravotníky mají i Nemocnice Plzeňského kraje, jejich chod však zatím nákaza neochromila. „Momentálně víme o jednotkách nakažených zdravotníků,“ potvrdil mluvčí krajských nemocnic Jiří Kokoška.

COVID JIP PLNÁ

Nadále také přibývají pacienti s těžkým průběhem nemoci a FN řeší, jakým způsobem bude navyšovat kapacitu. „V současnosti je jedno volné lůžko na Covid jednotce intenzivní péče (JIP). V případě potřeby dalších JIP lůžek pro covid pozitivní pacienty bude přesunut ošetřující personál k těmto pacientům, v případě většího počtu JIP pacientů bude otevřeno další JIP covid pracoviště,“ informovala Levorová s tím, že FN zároveň jedná i s dalšími nemocnicemi v kraji. „Ty budou zvažovat možnou intenzivní péči u svých covidových pacientů,“ poznamenala mluvčí.

Ve FN Plzeň bylo k pondělku hospitalizováno 57 pacientů, z toho šest nemocných bylo napojeno na umělou plicní ventilaci.

V krajských nemocnicích se s covidem léčí dvě desítky pacientů. „Z toho je jeden s komplikovaným průběhem na lůžkách intenzivní péče. Nemocnice mají v tuto chvíli dostatečné kapacity pro hospitalizaci dalších pacientů,“ konstatoval Kokoška.

„Máme k dispozici zhruba dvacet až třicet lůžek na oddělených lůžkových stanicích, nicméně v případě potřeby a zhoršení situace dokážeme uvolnit další kapacity,“ sdělil Deníku už dříve Kokoška.

RIZIKOVÁ PLZEŇ

Podle ředitele Krajské hygienické stanice (KHS) Přemysla Tomašuka sice v kraji nová ohniska nepřibývají, nicméně nárůst nových případů je velký. „Jsou rozprostřené po celém kraji. Nejvíce jich je v současné době v okrese Plzeň-město, což je logické, protože virus se objevuje zejména ve větších městech, kde je velká koncentrace lidí,“ popsal současný stav Tomašuk.

NAKAŽENÍ BEZ PŘÍZNAKŮ

Nejvíce zasaženou skupinou jsou v kraji mladí lidé ve věku od 25 do 35 let. „Nákaza už se ale začala přesouvat také na střední školy, které byly kromě škol na Rokycansku uzavřené. Tam se bohužel situace také zhoršila,“ okomentoval situaci Tomašuk s tím, že pro ministerstvo zdravotnictví sepisoval zprávu, na jejímž základě by se i střední školy na Rokycansku měly uzavřít.

Většina nakažených je však dle hygieniků bez symptomů nebo s mírnými příznaky. „Příznivé je, že osob z rizikové skupiny nad 65 let je nakaženo pouze mezi 2,5 až 3 procenty,“ uzavřel ředitel.