Plzeňský krajský soud začal včera projednávat případ devatenáctiletého Zdeňka P. z Tachovska, obžalovaného z vyvíjení sexuálního nátlaku na nezletilé dívky a chlapce. Státní zástupkyně viní mladíka také z výroby dětské pornografie.

Obžalovaný požadoval po několika nezletilých dívkách a chlapcích, aby mu prostřednictvím sociálních sítí zasílali fotky, kde jsou ve spodním prádle nebo nazí, a také videa, na kterých se svlékají. Některým poškozeným mladík vyhrožoval, že pokud mu fotky s obnaženými těly nezašlou, zveřejní zaslané fotografie ve spodním prádle na internetu. K činům se obžalovaný přiznal.

„Bylo to neuvážené, nevím, proč jsem to udělal. Mám v úmyslu vyhledat lékařskou pomoc,“ uvedl. „U někoho jsem věděl, kolik mu je, u někoho ne. Mrzí mě to. Chtěl bych se všem omluvit, nejlépe osobně,“ dodal.

Podle jednoho z poškozených neměl obžalovaný na střední škole dobrou pověst. „Hned první den školy mě zval domů, že si zahrajeme na playstationu. Bylo mi to divné, když jsme se viděli poprvé. Nešel jsem. Kamarád mi pak říkal, že po něm chtěl, aby se mu vyfotil svázaný na židli. Pak se začal vydávat za dívku. Nejprve jsem nevěděl, že je to on. Ta dívka psala, že chce poslat fotky, kde jsem nahý a masturbuji, což jsem odmítl,“ sdělil poškozený.

Soud bude pokračovat v dalších dnech. Mladíkovi hrozí 12 let za mřížemi.