close info Zdroj: archiv Stanislava Antoše zoom_in Starosta Domažlic Stanislav Antoš.Na co vše se mohou lidé těšit, co vše příprava slavností obnáší, s jakými strastmi se musí potýkat, jsme se zeptali starosty města Stanislava Antoše, který prozradil i to, na co se nejvíce těší on i co je zvláštností Chodských slavností.

Letos jsou jubilejní 70. Chodské slavnosti, jak se na ně město přichystalo?

Vavřinecká pouť se koná od barokních časů, kdy byla postavena kaple na Veselé hoře nad Domažlicemi. Až v padesátých letech se poté k domu přidal národopisný festival Chodské slavnosti, který překonal všechny komplikace doby a stále pokračuje. To je jeho největší hodnota, že ustál všechny bouře a stále pokračuje a ukazuje umění regionu. Snažíme se, aby 70. Chodské slavnosti byly více zdůrazněny. Budou se konat po tři dny, 10. srpna je svátek sv. Vavřince a od toho se vždy odvozuje termín jejich konání.

Slavnosti začínají v pátek, kdy bude program patřit Ozvěnám folkloru. Vystoupí kapely, jejichž muzika má kořeny ve folkloru, například Pavel Lohonka Žalman a spol. či Jiří Pavlica s Hradišťanem. Pódium bude i na Chodském náměstí, kde bude hudba modernějšího ražení, až rockového, country a folkového stylu.

V sobotu je jako tradičně nejbohatší program. Odehrává se v zahradě pod Chodským hradem i na pódiu u brány na náměstí. Kromě toho je po všechny dny po městě řada soukromých scén a koná se i Chodrockfest. Těšit se můžeme na zahraniční hosty ze Slovenska a Chorvatska. Chorvaté jsou z Bjelovaru, kde působí krajanské sdružení Čechů, kteří mají dlouholeté partnerství s Chodským souborem Mrákov. Chodský soubor Mrákov, Národopisný soubor Postřekov vystupují během slavností. Díky nim a dalším muzikám z Domažlic a Klenčí pod Čerchovem dokážeme program sestavit z vlastních zdrojů. Konají se různé slavnosti, které jsou přehlídkou jednotlivých hostů, ale Chodsko má tu zvláštnost, že hosté jsou jakýmsi doplňkem programu.

Významným představením bude v sobotu večer ve 21 hodin Chodské oratorium o Markétě. Jde o hudebně-scénické představení, které bylo původně vytvořeno na libreto Marty Skarlandtové a hudbu Josefa Kuneše pro Chodské slavnosti v roce 2010 s cílem představit mimořádný potenciál zdejšího kraje a jeho lidí věnujících se folkloru, či vážné hudbě. Nyní bude dílo znovu lidem představeno, je to moc pěkné, strhující, to rozhodně stojí za podívanou. Vrcholem soboty pak bude od 23 hodin Dudácké štandrle, kde se představí Domažlická dudácká muzika a její hosté.

Neděle pokračuje na náměstí ve stejném duchu, pod Chodským hradem bude dechová hudba. Vrcholem slavností bude ve 14.30 hodin na náměstí pořad Haby nám to dycky dobře šlo aneb huž 70 let nám to jde, kde se představí všechny muziky a bude to velmi pestré. Většinou to bývalo v letním kině, ale nyní je to na náměstí.

Jsem rád, že už se program vrátil na předcovidovou dobu a můžeme si vše naplno užít.

Jde o jubileum, ke kterému vzniklo několik upomínkových předmětů.

Ano. Udělali jsme brožuru nejen o historii Chodských slavností Vítejte hu nás, dále pravidelně razíme medaile, ale té letošní bude dominovat číslice 70. Lícová strana je vždy se znakem města a na druhé straně se střídají motivy jako například dudák, kostel sv. Vavřince, Chodský hrad, brána, kašna, koláč a podobně.

Na slavnosti míří každoročně tisíce lidí, jak je na to město připravené?

Do příprav jsou zapojené v podstatě všechny městské organizace. Příprava je dlouhodobá, první štáb, který má přípravu na starost, se schází již v lednu nebo únoru. Přizvána je policie, hasiči, hygiena. Jsem rád, že mají vše skvěle zvládnuté technické služby, že se vždy město každý den probudí do uklizeného města. I když nám to nyní hodně zkomplikoval nový zákon o pracích na dohodu, na přijímání brigádníků. Takže tady platí Murphyho zákon, že každá změna je k horšímu. Zaměstnanci Městského kulturního střediska jsou také na nohách v podstatě pořád. Je to náročné pro všechny.

Co byste doporučil návštěvníkům?

Aby při cestě do Domažlic, především od Plzně a Horšovského Týna, počítali s uzavírkami a opravami komunikací. A pokud by plánovali se v Domažlicích ubytovat, tak už ubytování zamluvit rok předem, protože zde jsou již kapacity vždy zcela zaplněné už hodně dopředu.

Na co vy se nejvíce těšíte?

Osobně se těším na setkání na radnici, které se koná v sobotu odpoledne, kam jsou pozvání hosté, kde nebude chybět Antonín Konrády, který hrál již na prvních Chodských slavnostech. Tehdy s ním vystupoval i jeho kamarád Zdeněk Bláha, ale bohužel poslední roky už se slavností ze zdravotních důvodů neúčastní.

Jako dítě jsem se těšil na kolotoče. Časem jsem přišel folkloru na chuť a chodím rád na něj. Na Chodské slavnosti se obecně na celé těším. Snažím se účastnit většiny pořadů, když ne celých, tak částečně určitě, a večerní si užívám kompletně. Pak mě bolí zadek od laviček až do středy (smích). Nejvíce se těším především asi na Chodské štandrle a oratorium.

Jistě zajímavé bude také to, že na poutní mši na Vavřinci budou arcibiskup olomoucký Josef Nuzík, biskup litoměřický Stanislav Přibyl, biskup ostravsko-opavský Martin David a generální sekretář České biskupské konference Roman Czudek.