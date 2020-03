„Apelujeme na Ústřední krizový štáb ČR, aby zamezil přeshraniční výměně pracovních sil tzv. pendlerů,“ zní doslova usnesení, které v pátek odpoledne přijal Krizový štáb Plzeňského kraje. Krajští hygienici navíc také připravují oficiální žádost v podobném znění na Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Plzeňský kraj se tak připojil k výzvě jihočeské hejtmanky Ivany Stráské. Ta už minulý týden vyzvala stát, aby zákaz přechodu hranic začal platit i pro pendlery, jelikož mohou ohrožovat lidi na obou stranách. „I sami pendleři se nám ozývají s tím, že mají obavy o své zdraví,“ tvrdí jihočeská hejtmanka. Stejný názor má i karlovarský hejtman Petr Kubis. „V tomto duchu jsem už kontaktoval profesora Prymulu, který vede ústřední krizový štáb a náměstka ministra vnitra. Víme, že tím lidem zkomplikujeme situaci, ale chceme ochránit jejich zdraví,“ řekl včera Deníku Kubis. Jako příklad zmínil sestřičky, jejichž manželé pracují v Německu. „Kdyby se nákaza rozšířila, může to znamenat problém i pro chod nemocnic,“ upozornil.

Vláda ve čtvrtek pohyb pendlerů zpřísnila, od sobotní půlnoci budou přes hranice smět přejíždět pouze s knížkou přeshraničního pracovníka a platným razítkem, které bude při příjezdu a výjezdu dávat policie. Podle ministra vnitra Jana Hamáčka to má zamezit podvodům. „Po třech dnech bude jasné, kdo je pendler a kdo ne,“ uvedl ministr.

Například Milada Seidlová dojíždí za prací do Německa z Klenčí pod Čerchovem. „Pokud by hranice zavřeli, dělala bych zřejmě z domova. Zatím jsme to v práci neřešili. Myslím, že zdraví je přednější," řekla s tím, že se uzavření hranic pro pendlery nediví. „Přijde mi, že Němci šíření nemoci zdaleka neřeší tolik jako Češi. I přes zákaz se lidé na veřejnosti srocují, skupinky lidí postávají také u obchodů. Nikdo nařízení nerespektuje. Když jsem byla dnes nakoupit s rouškou a rukavicemi, ostatní zákazníci v obchodě ode mě odstupovali a dívali se na mě jako na nějakého exota,” uvedla Seidlová.