Sledovaná kauza se týkala mrtvého mláděte v hnízdě na komíně devítiletky. Čapí máma se před několika týdny rozhodla zabít jedno z mláďat. To byl impuls pro nenávistnou a hranice Česka přesahující kampaň na sociálních sítích. Terčem se stali ochránci přírody z Plzeňska. „Při úhynu mláděte se jednalo o běžné selektivní opatření. Zejména čápi mají pravidla přirozeného výběru hodně přísně nastavena a celý jejich život včetně hnízdění je vlastně velkým bojem o přežití a holý život,“ zdůrazňuje zkušený šéf záchranné stanice živočichů v Plzni Karel Makoň. Události, které se na komíně odehrály, nelze podle jeho slov kvalifikovat ze strany hnízdící samice jako týrání, šikanu nebo následek smyšlené psychické poruchy.

Snahy odborníků o racionální vysvětlení se dlouho minuly účinkem a poznal to především Pavel Moulis z Rokycan.

Předsedá organizaci ČSOP a zároveň se ve svém areálu stará o hendikepovaná zvířátka. Pro laickou veřejnost však byl právě on symbolem agresivních a mnohdy vulgárních útoků. „Snažil jsem se diskutovat věcně, klidně, jenže občas jako bych tím přilil olej do ohně. V Oseku jsem byl často a měl strach, že kvůli jednomu slabému mláděti z hnízda vyskočí mládě či mláďata zdravá. Kolega Makoň potvrdil, že to byly obavy opodstatněné,“ říká muž, který prakticky denně vyráží za zraněnými živočichy na Rokycansko a Berounsko.