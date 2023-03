První poslové jara jsou na západě Čech už několik týdnů a nyní černobílí opeřeneci dorazili také do Plané. Ve středu se jeden usadil na komíně bývalé mincovny, ve čtvrtek ráno už na komíně byli dva. Právě tam ještě v roce 2020 zahnízdila nebývale stará ptačí dáma. Tou dobou jí bylo úctyhodných 28 let. Ornitologové uvádějí, že člověk v jejím věku by byl více než stoletý.

V Plané byli ve čtvrtek 16. března už na komíně čápi dva. | Foto: Deník/Antonín Hříbal

Usoudit, který z nyní pozorovaných čápů na komíně v Plané je samec a která je samice, a určit přípdný věk, nyní nejde. To je možné zpravidla jen z odečtených údajů na ornitologickém kroužku, což se zatím nepovedlo. Naproti tomu čápice z roku 2020 kroužek měla, proto ornitologové mohli zjistit její rekordní věk. „Je to samička a říkáme jí Máňa, letos v létě jí bude neuvěřitelných 28 let. Byla kroužkována v roce 1992 v Bádensku-Württembersku v Německu, a již nejméně deset let hnízdí na komíně u mincovny v Plané,“ uvedl tehdy pro Deník ornitolog Martin Liška s tím, že německý kroužek odpovídá samici s označením DER 04809 a je umístěn na pravé noze nad patou, kroužek je nýtovaný.

1/4 Zdroj: Deník / Antonín Hříbal Čapí samice Máňa, vyfotografovaná v roce 2010 v Plané na lampě u sádek. 2/4 Zdroj: Deník / Antonín Hříbal Čápi v roce 2010 v Plané na komíně, jeden z nich je sledovaná Máňa. 3/4 Zdroj: Deník / Antonín Hříbal Čapí Metuzalém. Čápice pozorovaná a focená plánským ornitologem Martinem Liškou letos 2. března. FOTO: Martin Liška 4/4 Zdroj: Deník / Antonín Hříbal Před desti lety pozoroval čápici Máňu z okna dětského domova také ornitolog František Pojer

Jako o veliké vzácnosti hovořil i Jaroslav Cepák, vedoucí kroužkovací stanice Národního muzea v Praze, kam se scházejí veškeré informace o pozorování ptáků. „Je to velmi vzácné. Převedeno do lidského světa, je to podobné jako stoletý, spíš ještě starší, člověk.“ Podle ornitologa nejsou čápi bílí tak věrní místu hnízdění jako jiné ptačí druhy a poměrně často hnízda střídají. Druhý nejstarší je čáp, který se dožil 24 let, byl také kroužkován v Německu. „Ale nejstarší čáp s českým kroužkem je samice, hnízdící v roce 2004 v Plané nad Lužnicí. V době posledního pozorování jí bylo 22 let,“ dodal ornitolog Jaroslav Cepák.

Příběh Máni začal před redakční fotkou

Už v roce 2010 pořídil redaktor Tachovského deníku v Plané fotografii tehdy ještě neznámého čápa. Obrázek se po několika dnech objevil na stránkách Moravskoslezského deníku. Toho si všiml ornitolog Josef Vrána a hlavně kroužku na noze čápa, z něhož vyčetl, že jde o 18 let starou čápici, už tehdy šlo čapího Metuzaléma.

Po třech letech v roce 2013 Máňu v Plané pozoroval zakladatel Africké odysey František Pojer, ornitolog, který už před čtvrt stoletím pozoroval letové trasy čápů černých pomocí vysílaček umístěných v batůžcích na zádech opeřenců. Tehdy šlo o čápy známé jako Kristýna nebo Oskar. „Tak je to opravdu jakýsi čapí Metuzalém, i když je to paní čápice. Je to doplnění vašeho čapího příběhu, doufám, že se vrátí i příští rok a bude úspěšně hnízdit,“ řekl tehdy po odečtu čísla na kroužku ornitolog Pojer.

Kroužky a pozorování prozrazují stáří i místo pobytu

Díky kroužkům na nohách ptáků ornitologové například vědí, že čáp bílý okroužkovaný v německé Böhle 12. července 1986 byl spatřen v Náchodě 3. dubna 2010 a tou dobou mu bylo úctyhodných 8666 dní, což je téměř 24 let. Další čapí stařík pochází z obce Štěkeň. Okroužkován byl tak jako většina čápů, a to několik týdnů po vylíhnutí 1. července 1982. Pozorován byl 22 let poté v Plané nad Lužnicí.

Podle odborníků se čápi bílí dožívají obvykle osmi až deseti let. Popisovaní čápi včetně plánské čápice patří tedy bezesporu k čapím rekordmanům, co se týká jejich věku. Zda i letos Máňa dorazí do Plané je ale nejisté.