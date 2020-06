Parní lokomotiva z pražských Vršovic, vyrobená před více než sto lety, udělala v sobotu odpoledne symbolickou tečku za pětidenním natáčením v areálu zbirožského nádraží.

Na bývalém zbirožském nádraží vrcholilo natáčení dokumentu o československých legionářích. | Video: Deník / Václav Havránek

Z dnes už neexistující železniční stanice čtyřkolák odtáhl většinu vagónů Legio-vlaku 2020 do depa v Rakov-níku. Unikátní soupravu (dnes zamíří do Plas) využili filmaři při mapování cesty československých legionářů během první světové války. „Pustili jsme se do projektu ve spolupráci s Českou televizí a Československou obcí legionářskou. Už jsme navštívili Itálii, Francii, Ukrajinu a teď jsme chtěli do Ruska, jenže kvůli zdravotní situaci to nejde. Záměr projet Bajkalsko-amurskou magistrálu jsme museli oželet,“ vyjádřil se režisér Jakub Tabery a zároveň vnuk slavného barda Zdeňka Štěpánka.