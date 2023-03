Psí útulek U Františka v Borovně na jižním Plzeňsku se kromě péče o opuštěné a týrané psy věnuje jako první v republice také bíglům, které od narození využívaly k pokusům farmaceutické společnosti. V útulku tyto psy učí žít normálním životem a po socializaci jim hledají nový domov.

Areálem na kraji obce fotoreportéra Deníku provedla vedoucí útulku Andrea Kolmanová. Sama se věnuje chovu bíglů už přes dvacet let. Právě přes pomoc bíglům, o kterou ji v minulosti požádal spolek Bígl v nouzi, vznikla spolupráce, která umožňuje pejskům z testovacích programů začít žít plnohodnotný psí život poté, co je již výzkumníci nepotřebují.

Zřizovatelé útulku v zákoně o ochraně zvířat našli, že je možné psy využívané k lehkým a středně těžkým pokusům umisťovat do zájmových chovů. Zjistili, že v ČR je více společností, které při vývoji a výzkumu léčiv pro lidi a zvířata využívají dle platné legislativy i testování na živých zvířatech. A nejde pouze o psy, ale také o kočky, králíky, myši či prasata. Praxe je taková, že po ukončení testování se zvířátka utratí. Přitom jde o fyzicky zdravé jedince.

Tři subjekty, Psí útulek U Františka v Borovně, Beagle club ČR a Bígl v nouzi proto spojily síly a požádaly farmaceutické společnosti, aby zvířata, která už pro vývoj a výzkum nových léčiv posloužila, nebyla utrácena, ale bylo jim umožněno žít po zbytek života v laskavých a příjemných podmínkách jako zájmové zvíře umístěné do rodin, které se o něj chtějí postarat.

Psí spolky si dobře uvědomovaly, o jak citlivé a kontroverzní téma jde. Společnosti ale začaly komunikovat, za což jim, a také za projevenou důvěru nejen v Borovně, velmi děkují. S navrhovaným řešením nakonec firmy souhlasily, a tak se podařilo do útulku dovézt v roce 2022 prvních 20 bíglů. Všechny se je zdárně podařilo umístit do nových rodin. Vznikl tak projekt Druhá šance U Františka. Zatím se podařilo umístit asi čtyři desítky bíglů.

„S takto získanými pejsky je potřeba zacházet velice trpělivě, protože ve svém dosavadním životě téměř nic nezažili a neznají běžný svět,“ upozorňuje Kolmanová. „Jsou v dobrém zdravotním stavu, ale byť se jedná o dospělé dvou až tříleté psy, je potřeba začít s učením a pěstováním návyků jako u štěněte. Už samotná cesta do Borovna je pro ně stresující, protože nic takového ještě nezažili,“ pokračuje ve vyprávění. „Necháváme je tady proto rozkoukat a pozorovat. Musí si zvyknout na běžné podněty a hlavně na soužití mezi psem a člověkem, které je pro ně také zcela nové. Nejsou zvyklí na hlazení, na podávání krmení z ruky. Až když tohle zvládnou a pochopí, že člověk je přítel, začínáme s nasazování kšírků, obojků a chodíme ven do výběhu. Tam je necháváme na volno a zase, až když si zvyknou na prostředí, začínáme chodit na vycházky mimo areál stanice,“ doplňuje Kolmanová.

„K procházkám používám svoje bígly, kteří ty nové vlastně vedou a dělají jim takové chůvičky nebo průvodce. Je velmi zajímavé sledovat, jak mezi sebou komunikují. Bíglové mají vysoce vyvinutý komunikační systém a vlastně si mezi sebou povídají, pomocí zvuků, mimiky, doteků a pohybů,“ vysvětluje vedoucí útulku proces socializace velice plachých a mnohdy vystrašených pejsků, kteří si prožili už mnohé, přesto toho zatím moc neumí a neznají.

Adoptivní rodiny vybírají v Borovně velice pečlivě, protože ze zkušenosti už vědí, že nejde o snadnou záležitost. Někdy i zcela běžné úkony mohou pejska vyvést z míry a reaguje na ně po svém.

„Hlavně je potřeba vybudovat důvěru mezi zvířetem a člověkem. Snažíme se vybrat rodiny, kde už je nějaký pejsek, který je socializovaný a s rodinou funguje. Ideální samozřejmě je, pokud už rodina jednoho bígla má. Plemeno má svoje specifika, a pokud už je chovatel zná, je pak začlenění našeho psa do ‘smečky’ snazší. Určitě je potřeba mít velké množství volného času a být velmi trpělivý. Prosím zájemce, aby si uvědomili, že je čeká velký kus práce a není to jednoduché a snadné. Máme i potvrzeno od majitelů našich pejsků, že je samotné zaskočilo, jak náročné to bylo. Všichni se ale shodují na tom, že to za to určitě stálo,“ uzavírá Kolmanová.

Pokud by někdo chtěl podpořit činnost útulku - krmení, veterinární péči, provoz a údržbu areálu nebo začleňování bíglů po pokusech v laboratořích do adoptivních rodin, může přispět na transparentní účet: 6163952329/0800 vedený u České spořitelny. Více informací o útulku a jeho činnostech se dá najít na webových stránkách ufrantiska.cz

V současné době je v útulku kromě bíglů přes čtyřicet dalších psů různých plemen, stáří a velikosti, kteří budou v brzké době připraveni k adopci. Na některé z nich se můžete podívat v závěru fotogalerie.