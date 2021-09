Právě díky bílému sportu se v roli rozhodčího dostal na nejslavnější světové turnaje. A v Paříži nebo Monte Carlu se několikrát setkal se slavnými francouzskými herci. „Jean Paul slyšel na přezdívku Bebel. Budu si ho pamatovat jako usměvavého chlapa s obrovským charisma. Byl plný elánu, miloval život a Francii. Povídání s ním, to byl jeden obrovský zážitek, neboť se nezištně dělil o množství životních zkušeností. Poznal jsem i jeho syna, který to zkoušel ve Formuli 1 i na plátně, jenže tak jako otec se neprosadil,“ vzpomíná sudí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.