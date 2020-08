Chatový areál v Nové Roli s budovou bývalého infocentra stojí u pláže Novorolského rybníka již téměř 20 let.

Kemp pronajalo město před čtyřmi lety. Nachází se přímo u Novorolského rybníku. | Foto: Deník / Jana Kopecká

Poslední 4 roky je však místo známé jako BeachCamp a zázemí tu najdou turisté toužící po klidu a soukromí, stanaři a kempaři, majitelé obytných vozů či karavanů, a dokonce i svatebčané. Za provozem kempu přitom stojí stejná parta lidí, která tu v létě pořádá i oblíbený rockový festival Rock In Roll. „Areál bývalého 'ticka' v Nové Roli jsme každý rok využívali jako zázemí pro festival a kapely. Zkusili jsme se tedy přihlásit i do výběrového řízení na provozování kempu a ono to vyšlo. A takhle vznikl BeachCamp,“ popisuje ředitel festivalu a provozovatel kempu Jiří Švec.