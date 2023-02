Zdroj: Antonín Hříbal / mapy.cz

Řidiči ale většinou vnímají tento přejezd jako bezproblémový. „Kdyby se věnovali řízení a dodržovali rychlost, tak se tam ty nehody stávat nebudou,“ uvádí Roman Míka. „Jezdím tam často, a nikdy mi to nepřipadalo problematické,“ dodává Martin Kučera. Někteří by ke zlepšení situace uvítali technická opatření. „Proč tam už dávno nejsou svodidla, z obou stran?“ ptá se Martin Silovský. „Dříve tam byla krásná rovinka. Navíc ten současný přejezd je pěkně hrbolatý, i když ten předešlý byl na tom ještě hůř. Hodně by vyřešil obchvat Chodové Plané,“ zmiňuje David Hauzar fakt, že Chodová Planá je zatím bez tolik žádané komunikace. Podle policie dochází u železničního přejezdu k nehodám i pod vlivem alkoholu. "U řidiče vozidla Škoda Citigo byla provedena dechová zkouška na alkohol s pozitivním výsledkem 2,65 promile," sdělila k zatím nejvážnější nehodě z roku 2020 policejní mluvčí Markéta Fialová.

Poškozené závory, vlaky jedoucí krokem

Železniční přejezd si vyžádal po devíti letech od rekonstrukce opravu, a v roce 2018 byl nějakou dobu i uzavřen. V prosinci 2020 tam došlo ke zmiňované nehodě, kdy opilý řidič Škody Citigo doslova přelétl přes kolejiště a auto skončilo na boku. Silný náraz vyrval motor z vozu. Několik dní byl přejezd bez zabezpečení, závory trvale nahoře, a vlaky projížděly krokem. Při nehodě totiž došlo i k poškození ovládání závor. V podobných případech pak platí i omezení pro vlaky. "Správa železnic zavedla dopravní opatření, jízdy vlaků rychlostí deset kilometrů s dáváním opakované návěsti Pozor, houkání, s pohotovostí zastavit před překážkou," informovala tehdy mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová.

Loni byly závory opět nějaký den mimo provoz. V listopadu se tam stala nehoda osobního vozidla, při které byly poškozeny. Vozidlo jedoucí směrem na Cheb tehdy narazilo do sloupku světelného signalizačního zařízení a přerazilo závoru.

Železniční nehoda v Chodové Plané: auto vletělo do kolejiště, vlaky stály

Zatím poslední nehoda se odehrála ve čtvrtek 9. února ráno. Osobní auto opět přejelo hromadu a skončilo v kolejišti. Tou dobou byly závory nahoře, a řidička i spolujezdkyně z havarovaného vozu vystoupily. Jenže za chvíli přijel vlak od Plané a o auto zachytila lokomotiva. Došlo tak k železniční nehodě. Z cestujících ve vlaku nebyl nikdo zraněn. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému, železniční hasiči, na přilehlé louce přistál vrtulník letecké záchranné služby. Zraněna byla spolujezdkyně z vozu.