Letos se uskuteční v online podobě a kromě filmů nabídne od 19. do 22. listopadu na svých stránkách www.festival-animanie.cz také workshopy animace, hry a záznam slavnostního zahájení a zakončení festivalu, tentokrát na téma Pozpátku. Vše bude přístupné zdarma, stačí se jen v pravý čas připojit na festivalový web.

Do soutěžní přehlídky, která je výjimečná tím, že autory krátkých animovaných filmů jsou výhradně děti a tvůrci do 26 let, se letos přihlásily stovky snímků. „Obsah naší soutěžní přehlídky koronavirová krize naštěstí nějak výrazně neovlivní, je ale škoda, že porota ani autoři filmů nebudou moci zažít reakce diváků v sále během projekce – to je vždy velmi cenná zkušenost. Všem nám samozřejmě nejvíc bude chybět setkávání a společné diskuse, podstatné ale je, že letošní ročník nevynecháme a že můžeme filmy divákům představit v online formátu,“ uvedl ředitel festivalu Animánie Jan Příhoda.

V odborné porotě, která vybere držitele letošních festivalových cen ve třech kategoriích, usednou Jaroslav Vančát - teoretik umění a vysokoškolský pedagog, Lou Sanitráková - animátorka, absolventka UMPRUM, členka Ultrafun, a Miki Kirschner - scénograf, výtvarník, režisér Divadla Spejbla a Hurvínka, absolvent FAMU - obor režie animované a multimediální tvorby.

Potřebné vstupy budou organizátoři Animánie natáčet v prostorách Moving Station, kde vznikne festivalové studio. „Letošní téma Pozpátku je pro přechod festivalu na internet jako dělané. Hodláme festival zahájit zakončovací ceremonií, při které vyhlásíme vítěze, zakončovat budeme naopak slavnostním zahájením, kde všechny uvítáme na festivalu. Máme tým plný kreativních a hravých lidí, chceme objevovat, co všechno se ještě dá dělat pozpátku,” řekl Jan Příhoda.

Do virtuálního prostředí převádí festival Animánie i workshopy. Tentokrát budou šité na míru především tvorbě v domácích podmínkách. Letošními lektory jsou studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU a dlouholetí lektoři kurzů Animánie.

Podrobný program i další informace najdete na www.festival-animanie.cz nebo na facebooku festivalu.