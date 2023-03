Tříletá Anička z Chodova na Domažlicku neměla lehký příchod na svět, postihlo ji krvácení do mozku. K tomu se přidaly i další potíže, ale i přes to všechno je usměvavé sluníčko. Pomáhají jí různá cvičení a rehabilitace, což je ale pro rodinu finančně náročné. Pomáhají také přátelé, kteří v sobotu pořádají charitativní bazar.

Anička je i přes své nemoci usměvavé sluníčko. | Foto: archiv rodiny

Anička se narodila 10. prosince 2019, bylo to o měsíc dříve, než byl plánovaný porod. Její příchod na svět nebyl vůbec jednoduchý, museli ji resuscitovat a první noc byla kritická. „Měla krvácení do mozku do obou komor, které způsobilo extrémní poškození mozku, následně hydrocefalus, což bylo řešeno shuntem. Také měla novorozenecké krvácení do nadledvin, sekundární epilepsii a necelých pět měsíců byla krmená přes sondu. Má diagnostikovaný horizontální nystagmus a další diagnostika ji ještě čeká,“ popsala Aniččina babička Jana Schweinerová.

Anička to nemá vůbec jednoduché, ale je statečná. Její zraková pozornost je velmi krátká, jde spíše o lokalizaci světelného nebo velmi výrazného podnětu, proto musí s maminkou několikrát denně cvičit očička. Z neonatologie se vrátila až po pěti měsících od narození, kdy měla za sebou náročné období po několika operacích hlavičky, podařilo se ale vyndat shunt a mozkomíšní mok odtékal sám. Od té doby začal maraton rehabilitací. „S maminkou jezdí Anička několikrát týdně na 'Vojtovku', hipoterapie, ergoterapie, speciální pedagogiku. Samozřejmě cvičí i doma. Několikrát ročně absolvuje intenzivní rehabilitace - v Horšovském Týně u Šosů, v Hájku a v současné době v Arpidě v Českých Budějovicích. Intenzivky Aničce velmi pomáhají, ale bohužel je nehradí zdravotní pojišťovna,“ posteskla si babička.

Ale nejsou v tom sami. Několik chodovských děvčat dostalo nápad, jak rodině trochu pomoci, a chystají se za podpory obecního úřadu uspořádat bazárek. Charitativní bazar se uskuteční 18. března od 9 do 17 hodin v kulturním domě v Chodově. Jeho výtěžek bude věnován na podporu Aniččiny léčby. „Pro nás nejde jen o podporu finanční, ale i psychickou. Je úžasné vědět, že na to rodina není sama. Je až dojemné, kolik lidí naší rodině pomáhá. V Chodově není jediná organizace, která by Aničku nepodpořila. A nejen 'Chodováci', je tolik lidiček s otevřeným srdcem, kteří dokáží pomoct,“ dodala babička.

Ti, kdo se nedostanou na bazar, ale chtěli by Aničku také podpořit, mohou zaslat libovolnou částku na její transparentní účet: 111 00 33/5500, variabilní symbol 2220088.

