Neděle začne pietním aktem u pomníku poblíž kostela Panny Marie Sedmibolestné (na historické fotografii ze 30. let 20. století), kde se pak uskuteční poutní mše. Po ní si na své přijdou zase příznivci sportu, protože svůj um tentokrát představí volejbalisté. Součástí programu je rovněž divadlo pro děti Rozpustilý kabaret a další koncerty kapel Veselá trojka, Tlučnáci a Zastodeset.

Program zahájí vystoupení dua Angelorum v kostele Panny Marie Sedmibolestné, po němž následují atletické závody. Páteční večer bude patřit fotbalové exhibici a křtu knihy Po pěšinách Bělskem o historii města a jeho proměnách, kterou napsala Kristýna Pinkrová a k níž přichystala také výstavu plnou dobových a současných fotografií. Představena bude ještě další publikace (Ne)obyčejné příběhy Bělé nad Radbuzou od Blanky Tričšové. Po vernisážích se návštěvníci mohou zaposlouchat do country hudby Tomáše Linky.

Už ve čtvrtek odstartují oslavy v Bělé nad Radbuzou, která si připomene 900 let od první písemné zmínky. Organizátoři připravili koncerty, sportovní exhibici, setkání rodáků, křest knihy i mši.

