Klatovský kulturní dům ožije v sobotu tancem, ve Lhovicích sázejí ovocné stromy, v Sušici vodáci odemknou Otavu.

Odemykání Otavy v Sušici. | Foto: Deník/Daniela Loudová

Festival tanečního mládí

Kdy: 6. dubna od 12 hodin

Kde: Kulturní dům Klatovy

Za kolik: dospělí 100 Kč, děti 50 Kč

Proč přijít: Kulturní dům v Klatovech ožije v sobotu po poledni tancem. Postupová soutěž nabídne návštěvníkům zážitek a zajímavou podívanou na taneční vystoupení různých žánrů v provedení nejlepších amatérských tanečních souborů regionu. Zatančí postupně kategorie minidětí (předškolnín věk), dětí, juniorů, dospělých a seniorů. Ti nejlepší z tohoto kola získají nominaci na mistrovství ČR Svazu učitelů tance v předtančení.

Sázení stromů ve Lhovicích

Kdy: 6. dubna od 14 hodin, při nepřízni počasí 7. dubna od 14 hodin

Kde: Lhovice, nad kravínem při cestě do lesa

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Chcete vyrazit ven a ještě přitom udělat dobrý skutek? Máte šanci v sobotu od 14 hodin ve Lhovicích u Švihova, kde dobrovolní hasiči chystají vysázení ovocné aleje a zvou veřejnost k pomoci. Občerstvení bude na místě zajištěno. Pokud chcete pomoci, hasiči uvítají, když přivezete vlastní nářadí. V případě nepřízně počasí se akce o den odkládá a bude se tedy konat v neděli od 14 hodin.

Metal v klubu Falcon

Kdy: 6. dubna od 19 hodin

Kde: Falcon Club, Klatovy

Za kolik: 200 Kč

Proč přijít: Milovníci metalové hudby si přijdou na své v sobotu v klubu Falcon v Klatovech. Večer zde představí nové album hned dvě death metalové kapely, Innersphere předvede skladby z desky In the shadow of the Sun, Vanguard pak představí album III: Pyrrhic Sequence. Večer doplní ještě metalcorová skupina Nothing left to say.

Odemykání Otavy

Kdy: 6. dubna, 11 - 16 hodin

Kde: Sušice Otava v kempu

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Vodáci chystjí na sobotu v Sušici odemčení Otavy. Sraz je v 11:00 v kempu v Sušici, následuje splutí několika kilometrů řeky v úseku ze Sušice do Žichovic. Pokud by bylo příznivé počasí, mohou vodáci splout až do Horažďovic, které jsou dalších deset kilometrů po proudu. Na akci je zajištěné občerstvení i hudba, případní zájemci si mohou zapůjčit lodě a vybavení.